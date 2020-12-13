"التجارة" تستدعي 46 مركبة فيراري لخلل في النافذة الخلفية

غير مثبتة بشكل صحيح قد يؤدي إلى انفصالها من المركبة

أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 46 مركبة فيراري "SUPERFAST 812" 2020 - 2018م لخلل في النافذة الخلفية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر إلى أن النافذة الخلفية غير مثبتة بشكل صحيح قد يؤدي إلى انفصالها من المركبة أثناء القيادة، مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، و يزيد من خطر وقوع حادث. "

ودعت الوزارة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال النافذة الخلفية مجانًا.