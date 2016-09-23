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"نوف التميمي" تحصد المركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية

حول موضوع "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، فوز أستاذ أصول التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نوف ناصر التميمي بالمركز الأول ضمن فعاليات "جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي" التي خصصت دورتها الثانية حول موضوع (تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة).

وحصدت نوف التميمي الجائزة الأولى لبحث بعنوان "أولويات التدخل السريع المقترحة لتمكين الطفل العربي من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة - خارطة طريق"، وهو بحث مشترك لكل من الدكتور شوقي شلتوت أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والدكتورة فاطمة بنت عبدالله العقلا أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، والدكتورة سارة بنت عمر السبتي أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

كما فاز بالجائزة الثانية بحث بعنوان "تواصل: برنامج لمساعدة الصم والبكم على التواصل بسهولة مع الآخرين باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية من خلال تحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع وتحويل الصوت إلى نص مقروء"، بحث مشترك لكل من الدكتور أحمد طارق دحروج مدرس بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عادل أخصائي علوم الحاسب بمصر.

ومنح جائزة تشجيعية من اللجنة العلمية للجائزة لبحث بعنوان "المساعد الشخصي للأطفال متحدي اضطرابات طيف التوحد/ تطبيق AutChi مع نظارة ذكية" بحث مشترك لكل من المهندسة منة الله ماجد مصطفى مدرس مساعد بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عصام عبدالسلام أخصائي علوم الحاسب بمصر.

يذكر أن الجائزة في دورتها الثانية استهدفت البحوث التطبيقية، وسعت نحو بحث ومناقشة العديد من المفاهيم والمكوِّنات المعرفية والعلمية لهذه الثورة الصناعية الجديدة تقدم لهذه الدورة عدد (62) بحثاً أعدها (91) باحثاً من (9) دول عربية.

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"نوف التميمي" تحصد المركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، فوز أستاذ أصول التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نوف ناصر التميمي بالمركز الأول ضمن فعاليات "جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي" التي خصصت دورتها الثانية حول موضوع (تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة).

وحصدت نوف التميمي الجائزة الأولى لبحث بعنوان "أولويات التدخل السريع المقترحة لتمكين الطفل العربي من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة - خارطة طريق"، وهو بحث مشترك لكل من الدكتور شوقي شلتوت أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والدكتورة فاطمة بنت عبدالله العقلا أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، والدكتورة سارة بنت عمر السبتي أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

كما فاز بالجائزة الثانية بحث بعنوان "تواصل: برنامج لمساعدة الصم والبكم على التواصل بسهولة مع الآخرين باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية من خلال تحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع وتحويل الصوت إلى نص مقروء"، بحث مشترك لكل من الدكتور أحمد طارق دحروج مدرس بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عادل أخصائي علوم الحاسب بمصر.

ومنح جائزة تشجيعية من اللجنة العلمية للجائزة لبحث بعنوان "المساعد الشخصي للأطفال متحدي اضطرابات طيف التوحد/ تطبيق AutChi مع نظارة ذكية" بحث مشترك لكل من المهندسة منة الله ماجد مصطفى مدرس مساعد بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عصام عبدالسلام أخصائي علوم الحاسب بمصر.

يذكر أن الجائزة في دورتها الثانية استهدفت البحوث التطبيقية، وسعت نحو بحث ومناقشة العديد من المفاهيم والمكوِّنات المعرفية والعلمية لهذه الثورة الصناعية الجديدة تقدم لهذه الدورة عدد (62) بحثاً أعدها (91) باحثاً من (9) دول عربية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
03:55 PM

"نوف التميمي" تحصد المركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية

حول موضوع "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، فوز أستاذ أصول التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نوف ناصر التميمي بالمركز الأول ضمن فعاليات "جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي" التي خصصت دورتها الثانية حول موضوع (تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة).

وحصدت نوف التميمي الجائزة الأولى لبحث بعنوان "أولويات التدخل السريع المقترحة لتمكين الطفل العربي من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة - خارطة طريق"، وهو بحث مشترك لكل من الدكتور شوقي شلتوت أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والدكتورة فاطمة بنت عبدالله العقلا أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، والدكتورة سارة بنت عمر السبتي أستاذ مساعد الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

كما فاز بالجائزة الثانية بحث بعنوان "تواصل: برنامج لمساعدة الصم والبكم على التواصل بسهولة مع الآخرين باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية من خلال تحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع وتحويل الصوت إلى نص مقروء"، بحث مشترك لكل من الدكتور أحمد طارق دحروج مدرس بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عادل أخصائي علوم الحاسب بمصر.

ومنح جائزة تشجيعية من اللجنة العلمية للجائزة لبحث بعنوان "المساعد الشخصي للأطفال متحدي اضطرابات طيف التوحد/ تطبيق AutChi مع نظارة ذكية" بحث مشترك لكل من المهندسة منة الله ماجد مصطفى مدرس مساعد بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد عصام عبدالسلام أخصائي علوم الحاسب بمصر.

يذكر أن الجائزة في دورتها الثانية استهدفت البحوث التطبيقية، وسعت نحو بحث ومناقشة العديد من المفاهيم والمكوِّنات المعرفية والعلمية لهذه الثورة الصناعية الجديدة تقدم لهذه الدورة عدد (62) بحثاً أعدها (91) باحثاً من (9) دول عربية.

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