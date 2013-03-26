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خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجّل 30 وفاة و5518 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي الضحايا 2816 حالة

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5518 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22816 حالة وفاة.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجّل 30 وفاة و5518 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5518 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22816 حالة وفاة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:27 PM

خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجّل 30 وفاة و5518 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي الضحايا 2816 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5518 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22816 حالة وفاة.

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