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"إرادة الرياض" يدشن فعالياته للاحتفال باليوم الوطني الـ91

أكثر من 30 فعالية خلال 6 أيام بمشاركة النزلاء والمراجعين

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعالياته التي ينظمها بمناسبة الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 91، برعاية المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وحضور المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، ومشاركة النزلاء والمراجعين وعدد من المنسوبين.

ورفع الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن المرضى وأسرهم والمنسوبين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم نستحضر فيه الجهود التي بذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم في كافة المجالات منذ عهد المؤسس يرحمه الله وحتى وقتنا الحاضر".

وكشف الدكتور القحطاني أن المجمع سينفذ أكثر من 30 فعالية ستقام على مدى 6 أيام ويستفيد منها نزلاء أقسام الإدمان والأقسام النفسية والمراجعون والمستفيدون من خدمات التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ونزلاء منزل منتصف الطريق ومراجعي الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.

وتضمن تدشين الحفل الذي نظمه قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالتعاون مع عدد من أقسام المجمع والفرق التطوعية، وافتتاح معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجهات شملت مركز مستشارك للإرشاد الأسري ومركز سمو الفكر للإرشاد الأسري، ومن المجمع قسم الأمن والسلامة ووحدة التأهيل والرعاية النهارية وعددًا من الفرق التطوعية.

وقدمت فرقة الراية للفنون الشعبية بقيادة خالد بن شنان العرضة النجدية وعددًا من الألوان الشعبية لمناطق ومدن المملكة، وشارك المنشد حامد الضبعان بعدد من الأناشيد في حب الوطن والاعتزاز به وبقادته حفظهم الله، كما شارك عدد من المستفيدين من خدمات المجمع بالتعبير عن مشاعرهم بإلقاء كلمات وقصائد بهذه المناسبة السعيدة.

وشهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من المرضى وأسرهم الذين ثمنوا للمجمع تنظيم هذه الفعالية لإشراكهم في الاحتفال بيوم الوطن العزيز على قلوب الجميع، وإدخال البهجة والسرور في نفوس ذويهم، وكرم المدير التنفيذي للمجمع خلاله الجهات والأشخاص الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتجهيز وتنفيذ الفعالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إرادة الرياض" يدشن فعالياته للاحتفال باليوم الوطني الـ91
سبق

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعالياته التي ينظمها بمناسبة الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 91، برعاية المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وحضور المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، ومشاركة النزلاء والمراجعين وعدد من المنسوبين.

ورفع الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن المرضى وأسرهم والمنسوبين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم نستحضر فيه الجهود التي بذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم في كافة المجالات منذ عهد المؤسس يرحمه الله وحتى وقتنا الحاضر".

وكشف الدكتور القحطاني أن المجمع سينفذ أكثر من 30 فعالية ستقام على مدى 6 أيام ويستفيد منها نزلاء أقسام الإدمان والأقسام النفسية والمراجعون والمستفيدون من خدمات التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ونزلاء منزل منتصف الطريق ومراجعي الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.

وتضمن تدشين الحفل الذي نظمه قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالتعاون مع عدد من أقسام المجمع والفرق التطوعية، وافتتاح معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجهات شملت مركز مستشارك للإرشاد الأسري ومركز سمو الفكر للإرشاد الأسري، ومن المجمع قسم الأمن والسلامة ووحدة التأهيل والرعاية النهارية وعددًا من الفرق التطوعية.

وقدمت فرقة الراية للفنون الشعبية بقيادة خالد بن شنان العرضة النجدية وعددًا من الألوان الشعبية لمناطق ومدن المملكة، وشارك المنشد حامد الضبعان بعدد من الأناشيد في حب الوطن والاعتزاز به وبقادته حفظهم الله، كما شارك عدد من المستفيدين من خدمات المجمع بالتعبير عن مشاعرهم بإلقاء كلمات وقصائد بهذه المناسبة السعيدة.

وشهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من المرضى وأسرهم الذين ثمنوا للمجمع تنظيم هذه الفعالية لإشراكهم في الاحتفال بيوم الوطن العزيز على قلوب الجميع، وإدخال البهجة والسرور في نفوس ذويهم، وكرم المدير التنفيذي للمجمع خلاله الجهات والأشخاص الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتجهيز وتنفيذ الفعالية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:40 AM

"إرادة الرياض" يدشن فعالياته للاحتفال باليوم الوطني الـ91

أكثر من 30 فعالية خلال 6 أيام بمشاركة النزلاء والمراجعين

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عمر السبيعي - الرياض
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دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعالياته التي ينظمها بمناسبة الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 91، برعاية المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وحضور المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، ومشاركة النزلاء والمراجعين وعدد من المنسوبين.

ورفع الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن المرضى وأسرهم والمنسوبين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم نستحضر فيه الجهود التي بذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم في كافة المجالات منذ عهد المؤسس يرحمه الله وحتى وقتنا الحاضر".

وكشف الدكتور القحطاني أن المجمع سينفذ أكثر من 30 فعالية ستقام على مدى 6 أيام ويستفيد منها نزلاء أقسام الإدمان والأقسام النفسية والمراجعون والمستفيدون من خدمات التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ونزلاء منزل منتصف الطريق ومراجعي الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.

وتضمن تدشين الحفل الذي نظمه قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالتعاون مع عدد من أقسام المجمع والفرق التطوعية، وافتتاح معرض مصاحب بمشاركة عدد من الجهات شملت مركز مستشارك للإرشاد الأسري ومركز سمو الفكر للإرشاد الأسري، ومن المجمع قسم الأمن والسلامة ووحدة التأهيل والرعاية النهارية وعددًا من الفرق التطوعية.

وقدمت فرقة الراية للفنون الشعبية بقيادة خالد بن شنان العرضة النجدية وعددًا من الألوان الشعبية لمناطق ومدن المملكة، وشارك المنشد حامد الضبعان بعدد من الأناشيد في حب الوطن والاعتزاز به وبقادته حفظهم الله، كما شارك عدد من المستفيدين من خدمات المجمع بالتعبير عن مشاعرهم بإلقاء كلمات وقصائد بهذه المناسبة السعيدة.

وشهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من المرضى وأسرهم الذين ثمنوا للمجمع تنظيم هذه الفعالية لإشراكهم في الاحتفال بيوم الوطن العزيز على قلوب الجميع، وإدخال البهجة والسرور في نفوس ذويهم، وكرم المدير التنفيذي للمجمع خلاله الجهات والأشخاص الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتجهيز وتنفيذ الفعالية.

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