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رئيس مركز الربوعة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي

أوصى بسرعة الانتهاء من ملعب كرة القدم بالربوعة

استقبل رئيس مركز الرَّبُوعة المكلف عبد الله فرحان التليدي، بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الرَّبُوعة.

وقدم الوفد للسلام على "التليدي" والتهنئة بمناسبة مباشرة العمل بمقر المركز السابق، بعد أن تمت صيانته وترميمه.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذل لخدمة مركز الرَّبُوعة والقرى التابعة له، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس والبلدية والتعاون الكبير بين كل الجهات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن الجميع يعملون لهدف واضح وهو خدمة الرَّبُوعة إنسانًا ومكانًا.

ووجه شكره لرئيس المركز لدعمه الدائم، كما شكر رئيس بلدية الرَّبُوعة على جهودها الكبيرة، مشيدًا بما أنجزته البلدية خلال حملة معالجة التشوه البصري.

وقال إن رئيس البلدية المهندس أحمد أبو عابد، يبادر دائمًا ويساند كل القطاعات العاملة في الرَّبُوعة من عسكرية ومدنية وأهلية.

وقد أجرى المجلس جولة على بعض المرافق البلدية بمركزي الرَّبُوعة وكحلا.

وأوصى المجلس بسرعة استكمال الأعمال بالمبنى الرئيس للبلدية والانتهاء من ملعب كرة القدم بالربوعة للحاجة الماسة له لإقامة الفعاليات الرياضية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس مركز الربوعة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي
سبق

استقبل رئيس مركز الرَّبُوعة المكلف عبد الله فرحان التليدي، بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الرَّبُوعة.

وقدم الوفد للسلام على "التليدي" والتهنئة بمناسبة مباشرة العمل بمقر المركز السابق، بعد أن تمت صيانته وترميمه.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذل لخدمة مركز الرَّبُوعة والقرى التابعة له، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس والبلدية والتعاون الكبير بين كل الجهات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن الجميع يعملون لهدف واضح وهو خدمة الرَّبُوعة إنسانًا ومكانًا.

ووجه شكره لرئيس المركز لدعمه الدائم، كما شكر رئيس بلدية الرَّبُوعة على جهودها الكبيرة، مشيدًا بما أنجزته البلدية خلال حملة معالجة التشوه البصري.

وقال إن رئيس البلدية المهندس أحمد أبو عابد، يبادر دائمًا ويساند كل القطاعات العاملة في الرَّبُوعة من عسكرية ومدنية وأهلية.

وقد أجرى المجلس جولة على بعض المرافق البلدية بمركزي الرَّبُوعة وكحلا.

وأوصى المجلس بسرعة استكمال الأعمال بالمبنى الرئيس للبلدية والانتهاء من ملعب كرة القدم بالربوعة للحاجة الماسة له لإقامة الفعاليات الرياضية المختلفة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
06:28 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:00 AM

رئيس مركز الربوعة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي

أوصى بسرعة الانتهاء من ملعب كرة القدم بالربوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل رئيس مركز الرَّبُوعة المكلف عبد الله فرحان التليدي، بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية الرَّبُوعة.

وقدم الوفد للسلام على "التليدي" والتهنئة بمناسبة مباشرة العمل بمقر المركز السابق، بعد أن تمت صيانته وترميمه.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذل لخدمة مركز الرَّبُوعة والقرى التابعة له، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس والبلدية والتعاون الكبير بين كل الجهات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن الجميع يعملون لهدف واضح وهو خدمة الرَّبُوعة إنسانًا ومكانًا.

ووجه شكره لرئيس المركز لدعمه الدائم، كما شكر رئيس بلدية الرَّبُوعة على جهودها الكبيرة، مشيدًا بما أنجزته البلدية خلال حملة معالجة التشوه البصري.

وقال إن رئيس البلدية المهندس أحمد أبو عابد، يبادر دائمًا ويساند كل القطاعات العاملة في الرَّبُوعة من عسكرية ومدنية وأهلية.

وقد أجرى المجلس جولة على بعض المرافق البلدية بمركزي الرَّبُوعة وكحلا.

وأوصى المجلس بسرعة استكمال الأعمال بالمبنى الرئيس للبلدية والانتهاء من ملعب كرة القدم بالربوعة للحاجة الماسة له لإقامة الفعاليات الرياضية المختلفة.

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