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دي بروين يتوج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا .. للموسم الثاني على التوالي

توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.


كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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دي بروين يتوج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا .. للموسم الثاني على التوالي
سبق

توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.


كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
12:24 AM

دي بروين يتوج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا .. للموسم الثاني على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.


كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

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