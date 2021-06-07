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تسريبات تكشف خطط "تويتر" لجعل "المتابعات" مدفوعة الأجر

الدفع سيكون مقابل أن تظهر له في مقدمة شريط الأخبار دومًا

كشفت تسريبات من داخل شركة "تويتر" الأمريكية، أنها تخطط حاليًا لإطلاق خدمة جديدة مدفوعة الأجر، خاصة بما أطلقت عليه "المتابعات الممتازة".

وأوضحت المصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الخدمة مدفوعة الأجر، ستمكّن مستخدمي تويتر من المتابعة المكثفة لحسابات معينة تستهدفها؛ لتظهر له في مقدمة شريط الأخبار دومًا.

وسيكون لزامًا على منشئي المحتوى التقدم بطلب للحصول على حالة "متابع ممتاز"، وإدارة من سيمكنهم متابعته سواء "البالغين فقط" أو من يرغبون في متابعة "تلفزيون الواقع، وما إلى ذلك من خيارات.

وستظهر بتلك الطريقة تغريدات هذا الحساب بصورة مكثفة لأولئك الذين سيدفعون مقابل ظهورهم.

وللحصول على هذه الميزة، تشترط "تويتر" أن يكون عمر المستخدم قد تخطى 18 عامًا، ولديه أكثر من ألف متابع على حسابه، وينشر أكثر من 25 تغريدة خلال آخر 30 يومًا من إرساله الطلب.

ورفض مسؤولو تويتر، التعليق على تلك التسريبات، وأكدوا أنه في حالة إطلاق أي خدمة جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًّا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف خطط "تويتر" لجعل "المتابعات" مدفوعة الأجر
سبق

كشفت تسريبات من داخل شركة "تويتر" الأمريكية، أنها تخطط حاليًا لإطلاق خدمة جديدة مدفوعة الأجر، خاصة بما أطلقت عليه "المتابعات الممتازة".

وأوضحت المصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الخدمة مدفوعة الأجر، ستمكّن مستخدمي تويتر من المتابعة المكثفة لحسابات معينة تستهدفها؛ لتظهر له في مقدمة شريط الأخبار دومًا.

وسيكون لزامًا على منشئي المحتوى التقدم بطلب للحصول على حالة "متابع ممتاز"، وإدارة من سيمكنهم متابعته سواء "البالغين فقط" أو من يرغبون في متابعة "تلفزيون الواقع، وما إلى ذلك من خيارات.

وستظهر بتلك الطريقة تغريدات هذا الحساب بصورة مكثفة لأولئك الذين سيدفعون مقابل ظهورهم.

وللحصول على هذه الميزة، تشترط "تويتر" أن يكون عمر المستخدم قد تخطى 18 عامًا، ولديه أكثر من ألف متابع على حسابه، وينشر أكثر من 25 تغريدة خلال آخر 30 يومًا من إرساله الطلب.

ورفض مسؤولو تويتر، التعليق على تلك التسريبات، وأكدوا أنه في حالة إطلاق أي خدمة جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًّا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
11:04 AM

تسريبات تكشف خطط "تويتر" لجعل "المتابعات" مدفوعة الأجر

الدفع سيكون مقابل أن تظهر له في مقدمة شريط الأخبار دومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات من داخل شركة "تويتر" الأمريكية، أنها تخطط حاليًا لإطلاق خدمة جديدة مدفوعة الأجر، خاصة بما أطلقت عليه "المتابعات الممتازة".

وأوضحت المصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الخدمة مدفوعة الأجر، ستمكّن مستخدمي تويتر من المتابعة المكثفة لحسابات معينة تستهدفها؛ لتظهر له في مقدمة شريط الأخبار دومًا.

وسيكون لزامًا على منشئي المحتوى التقدم بطلب للحصول على حالة "متابع ممتاز"، وإدارة من سيمكنهم متابعته سواء "البالغين فقط" أو من يرغبون في متابعة "تلفزيون الواقع، وما إلى ذلك من خيارات.

وستظهر بتلك الطريقة تغريدات هذا الحساب بصورة مكثفة لأولئك الذين سيدفعون مقابل ظهورهم.

وللحصول على هذه الميزة، تشترط "تويتر" أن يكون عمر المستخدم قد تخطى 18 عامًا، ولديه أكثر من ألف متابع على حسابه، وينشر أكثر من 25 تغريدة خلال آخر 30 يومًا من إرساله الطلب.

ورفض مسؤولو تويتر، التعليق على تلك التسريبات، وأكدوا أنه في حالة إطلاق أي خدمة جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًّا.

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