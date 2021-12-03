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مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجيبوتي

توزيع 1.700 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقة ماستونج الباكستانية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بعمل الفرز والفحوصات الأولية على 750 مستفيدًا وإجراء 53 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 180 نظارة طبية.
من جهة أخرى زار القائم بأعمال السفارة السعودية لدى جيبوتي إسحاق العريني ومعالي وزير الصحة الجيبوتي مقر الحملة واطلعا على سير العمل والحالة الصحية المطمئنة للمرضى، والإشادة بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديمه مختلف أشكال الخدمات الطبية اللازمة للمستفيدين.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

توزيع الحقيبة الشتوية للمحتاجين في باكستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11.900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجيبوتي
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بعمل الفرز والفحوصات الأولية على 750 مستفيدًا وإجراء 53 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 180 نظارة طبية.
من جهة أخرى زار القائم بأعمال السفارة السعودية لدى جيبوتي إسحاق العريني ومعالي وزير الصحة الجيبوتي مقر الحملة واطلعا على سير العمل والحالة الصحية المطمئنة للمرضى، والإشادة بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديمه مختلف أشكال الخدمات الطبية اللازمة للمستفيدين.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

توزيع الحقيبة الشتوية للمحتاجين في باكستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11.900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
03:59 PM

مركز الملك سلمان يدشن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجيبوتي

توزيع 1.700 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقة ماستونج الباكستانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي لعام 2021م بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بعمل الفرز والفحوصات الأولية على 750 مستفيدًا وإجراء 53 عملية جراحية متخصصة وتوزيع 180 نظارة طبية.
من جهة أخرى زار القائم بأعمال السفارة السعودية لدى جيبوتي إسحاق العريني ومعالي وزير الصحة الجيبوتي مقر الحملة واطلعا على سير العمل والحالة الصحية المطمئنة للمرضى، والإشادة بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديمه مختلف أشكال الخدمات الطبية اللازمة للمستفيدين.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

توزيع الحقيبة الشتوية للمحتاجين في باكستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11.900 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

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