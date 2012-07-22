"التويجري" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى "عبدالعزيز بن سليمان التويجري (أبوأحمد)"، والصلاة عليه اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصراً، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فيما يتقبل العزاء في المقبرة.
"سبق" تسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
"التويجري" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-22
انتقل إلى رحمة الله تعالى "عبدالعزيز بن سليمان التويجري (أبوأحمد)"، والصلاة عليه اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصراً، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فيما يتقبل العزاء في المقبرة.
"سبق" تسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:55 AM
"التويجري" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى "عبدالعزيز بن سليمان التويجري (أبوأحمد)"، والصلاة عليه اليوم الخميس الساعة الرابعة والنصف عصراً، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فيما يتقبل العزاء في المقبرة.
"سبق" تسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.