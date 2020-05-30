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"ترامب" يلوح بنشر الجيش لاحتواء احتجاجات منيابوليس

ضباط الشرطة العسكرية تلقوا أوامر بالاستعداد

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت) بنشر الجيش بسرعة كبيرة في مدنية منيابوليس، للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.

وأشعل مقتل "فلويد" في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يلوح بنشر الجيش لاحتواء احتجاجات منيابوليس
سبق

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت) بنشر الجيش بسرعة كبيرة في مدنية منيابوليس، للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.

وأشعل مقتل "فلويد" في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:59 PM

"ترامب" يلوح بنشر الجيش لاحتواء احتجاجات منيابوليس

ضباط الشرطة العسكرية تلقوا أوامر بالاستعداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت) بنشر الجيش بسرعة كبيرة في مدنية منيابوليس، للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.

وأشعل مقتل "فلويد" في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

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