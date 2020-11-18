حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن"

حوّلت 3 ملايين لتغطية نفقات العملية

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.