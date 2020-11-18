النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن"

حوّلت 3 ملايين لتغطية نفقات العملية

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن"
سبق

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:57 PM

حملة "ترامب" تسعى إلى إعادة فرز جزئي لأصوات الاقتراع في "ويسكونسن"

حوّلت 3 ملايين لتغطية نفقات العملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
438

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الحملة في بيان أوردته "رويترز"، أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة