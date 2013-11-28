وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.

مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-28 لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي). وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 12:44 PM

اخر تعديل 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 01:37 PM

مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة





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لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).

وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.