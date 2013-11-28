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مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض

الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).

وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.

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مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).

وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:44 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:37 PM

مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض

الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,053

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).

وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.

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