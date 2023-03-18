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بالأسماء والأرقام.. مبادرة تطوعية بمكة تستقبل استفسارات من يشعر بمخاوف من كورونا

بالتنسيق مع عددٍ من الاختصاصيين والاستشاريين المصنفين من هيئة التخصصات الطبية

تماشيًا مع إجراءات الجهات المختصة بالحد من إصابات فيروس كورونا وحماية المجتمع من تأثير الفيروس، قام فريقا صناع الخير التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة وفريق "ونحن عونكم" التابع لصناع الخير، بالإضافة إلى سناب مجتمع هدى، بمبادرة تطوعية مجانية تتمثل بالدعم والمساندة النفسية للمواطن والمقيم بشأن تأثير فيروس كورونا.

وتفصيلاً، عملت المبادرة على التنسيق مع عددٍ من الاختصاصيين والاستشاريين المتخصصين المصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، لاستقبال استفسارات من يشعر بالقلق أو المخاوف من فيروس كورونا أو الأمراض المعدية.

وسيكون التواصل متاحًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ليلاً من خلال الأرقام التالية:

1- الاختصاصي / طلال الأسمري

0504263896

2-الاختصاصي / سلمان الزايدي

0555599067

3- الاختصاصي / هادي مناور الدماسي

0557430858

4-الاختصاصي / سعود محمد الحربي

0540862888

5- د. أيمن عبود باشويه

0533625050

6-الاختصاصي / مفرح محمد عسيري

0557007999

7- د. بندر بارحيم

0555532464

8- الاختصاصي / جزاء مرزوق المطيري

0553537675

وللاستفسارات يمكن التواصل مع قائد الحملة


أ / مفرح محمد عسيري

0557007999

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء والأرقام.. مبادرة تطوعية بمكة تستقبل استفسارات من يشعر بمخاوف من كورونا
سبق

تماشيًا مع إجراءات الجهات المختصة بالحد من إصابات فيروس كورونا وحماية المجتمع من تأثير الفيروس، قام فريقا صناع الخير التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة وفريق "ونحن عونكم" التابع لصناع الخير، بالإضافة إلى سناب مجتمع هدى، بمبادرة تطوعية مجانية تتمثل بالدعم والمساندة النفسية للمواطن والمقيم بشأن تأثير فيروس كورونا.

وتفصيلاً، عملت المبادرة على التنسيق مع عددٍ من الاختصاصيين والاستشاريين المتخصصين المصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، لاستقبال استفسارات من يشعر بالقلق أو المخاوف من فيروس كورونا أو الأمراض المعدية.

وسيكون التواصل متاحًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ليلاً من خلال الأرقام التالية:

1- الاختصاصي / طلال الأسمري

0504263896

2-الاختصاصي / سلمان الزايدي

0555599067

3- الاختصاصي / هادي مناور الدماسي

0557430858

4-الاختصاصي / سعود محمد الحربي

0540862888

5- د. أيمن عبود باشويه

0533625050

6-الاختصاصي / مفرح محمد عسيري

0557007999

7- د. بندر بارحيم

0555532464

8- الاختصاصي / جزاء مرزوق المطيري

0553537675

وللاستفسارات يمكن التواصل مع قائد الحملة


أ / مفرح محمد عسيري

0557007999

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:14 PM

بالأسماء والأرقام.. مبادرة تطوعية بمكة تستقبل استفسارات من يشعر بمخاوف من كورونا

بالتنسيق مع عددٍ من الاختصاصيين والاستشاريين المصنفين من هيئة التخصصات الطبية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
862

تماشيًا مع إجراءات الجهات المختصة بالحد من إصابات فيروس كورونا وحماية المجتمع من تأثير الفيروس، قام فريقا صناع الخير التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة وفريق "ونحن عونكم" التابع لصناع الخير، بالإضافة إلى سناب مجتمع هدى، بمبادرة تطوعية مجانية تتمثل بالدعم والمساندة النفسية للمواطن والمقيم بشأن تأثير فيروس كورونا.

وتفصيلاً، عملت المبادرة على التنسيق مع عددٍ من الاختصاصيين والاستشاريين المتخصصين المصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، لاستقبال استفسارات من يشعر بالقلق أو المخاوف من فيروس كورونا أو الأمراض المعدية.

وسيكون التواصل متاحًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ليلاً من خلال الأرقام التالية:

1- الاختصاصي / طلال الأسمري

0504263896

2-الاختصاصي / سلمان الزايدي

0555599067

3- الاختصاصي / هادي مناور الدماسي

0557430858

4-الاختصاصي / سعود محمد الحربي

0540862888

5- د. أيمن عبود باشويه

0533625050

6-الاختصاصي / مفرح محمد عسيري

0557007999

7- د. بندر بارحيم

0555532464

8- الاختصاصي / جزاء مرزوق المطيري

0553537675

وللاستفسارات يمكن التواصل مع قائد الحملة


أ / مفرح محمد عسيري

0557007999

Sent from myMail for iOS

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