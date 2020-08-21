النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس

المزرم: الإبقاء على حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال أو مراسم العزاء

أعلنت الكويت اليوم رفع حظر التجول الجزئي المفروض احترازيًا في جميع أرجاء البلاد بدءًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وقال الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "إنه وسعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة".

وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلاً عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.

فيروس كورونا الجديد الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس
سبق

أعلنت الكويت اليوم رفع حظر التجول الجزئي المفروض احترازيًا في جميع أرجاء البلاد بدءًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وقال الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "إنه وسعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة".

وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلاً عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
12:13 AM

الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس

المزرم: الإبقاء على حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال أو مراسم العزاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
282

أعلنت الكويت اليوم رفع حظر التجول الجزئي المفروض احترازيًا في جميع أرجاء البلاد بدءًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وقال الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "إنه وسعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة".

وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلاً عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,406
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,819

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة