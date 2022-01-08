تطل وتتسع وتقوى.. "المسند": حالة مطرية تنطلق غداً وهنا موعد ذروتها

قال: الأجواء مستقرة اليوم في معظم المناطق.. وكتلة هوائية باردة فوق البلاد

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الأجواء بشكل عام مستقرة اليوم في معظم المناطق، وهناك كتلة هوائية باردة فوق أجواء البلاد.

ولفت "المسند"؛ إلى أنه قد تتشكّل اليوم سحب متفرقة، قد يهطل منها بعض الأمطار المحدودة على المرتفعات الجنوبية الغربية وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأضاف، في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "تطل علينا حالة مطرية غداً -بمشيئة الله-، تبدأ ضعيفة ومحدودة في الركن الشمالي الغربي، ويوم الإثنين تتسع وتتقوى، ومتوقع أن تكون ذروتها الإثنين على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم تعاود القوة والخميس على المنطقتين نفسيهما".

ونبّه بضرورة أخذ الجميع، خاصة الجهات المعنية، كمية الأمطار على محمل الجد، وعمل الاستعدادات الضرورية لها.