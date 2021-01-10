النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا التطبيق استخدم لـ"حصار الكونجرس".. "أبل" تُعَلّقه والمهلة 24 ساعة

فيما أكدت الشركة أنه لا مكان بمنصاتها للتهديد بالعنف والنشاط غير القانوني

علّقت شركة "أبل" تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها، الأحد، مؤكدة أنه استخدم لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان: إن "خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف".

وأضافت: "لا يوجد مكان على منصاتنا للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني".

ومنحت "أبل"، الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة تعديل تفصيلية للبرنامج.

وقالت مصنع آيفون، في بيان: "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات"؛ وفق "العين" الإخبارية.

وكان محتجون من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد حاصروا واقتحموا مبنى الكابيتول، في أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام؛ في محاولة لتعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات.

وحطم المتظاهرون النوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس؛ حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة وسرقوا ونهبوا وحطموا الأبواب والأثاث داخله.

وقالت الشرطة: إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص -منهم امرأة- بعيار ناري وثلاثة أشخاص بسبب طوارئ طبية، وشرطي.

شركة أبل تطبيق بارلير

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
هذا التطبيق استخدم لـ"حصار الكونجرس".. "أبل" تُعَلّقه والمهلة 24 ساعة
سبق

علّقت شركة "أبل" تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها، الأحد، مؤكدة أنه استخدم لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان: إن "خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف".

وأضافت: "لا يوجد مكان على منصاتنا للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني".

ومنحت "أبل"، الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة تعديل تفصيلية للبرنامج.

وقالت مصنع آيفون، في بيان: "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات"؛ وفق "العين" الإخبارية.

وكان محتجون من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد حاصروا واقتحموا مبنى الكابيتول، في أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام؛ في محاولة لتعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات.

وحطم المتظاهرون النوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس؛ حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة وسرقوا ونهبوا وحطموا الأبواب والأثاث داخله.

وقالت الشرطة: إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص -منهم امرأة- بعيار ناري وثلاثة أشخاص بسبب طوارئ طبية، وشرطي.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:55 AM

هذا التطبيق استخدم لـ"حصار الكونجرس".. "أبل" تُعَلّقه والمهلة 24 ساعة

فيما أكدت الشركة أنه لا مكان بمنصاتها للتهديد بالعنف والنشاط غير القانوني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
287

علّقت شركة "أبل" تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها، الأحد، مؤكدة أنه استخدم لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان: إن "خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف".

وأضافت: "لا يوجد مكان على منصاتنا للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني".

ومنحت "أبل"، الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة تعديل تفصيلية للبرنامج.

وقالت مصنع آيفون، في بيان: "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات"؛ وفق "العين" الإخبارية.

وكان محتجون من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد حاصروا واقتحموا مبنى الكابيتول، في أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام؛ في محاولة لتعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات.

وحطم المتظاهرون النوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس؛ حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة وسرقوا ونهبوا وحطموا الأبواب والأثاث داخله.

وقالت الشرطة: إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص -منهم امرأة- بعيار ناري وثلاثة أشخاص بسبب طوارئ طبية، وشرطي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,708

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة