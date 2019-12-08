النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالعزيز بن سلمان" يرد على مذيعة "بلومبيرج": هكذا أتعامل مع الملك وولي العهد

خصَّت سؤالها عن طرح "أرامكو" فكانت الإجابة شافية زادت بتأكيد على "تريليونَي دولار"

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يتعامل مع ولي العهد فيما يخص طرح "أرامكو" على أنه أخ له، ولكن يتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح "أرامكو"، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

جاء ذلك في رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوارٍ له مع مذيعة وكالة "بلومبيرج"، بعد سؤالها "هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة" بشأن اكتتاب "أرامكو"؟

وأكّد وزير الطاقة أن نجاح اكتتاب "أرامكو" وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعلانا جميعاً كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب؛ لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف: "شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مؤكداً بقوله: "ستكون (أرامكو) أعلى من تريليونَي دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".

الأمير عبدالعزيز بن سلمان أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالعزيز بن سلمان" يرد على مذيعة "بلومبيرج": هكذا أتعامل مع الملك وولي العهد
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يتعامل مع ولي العهد فيما يخص طرح "أرامكو" على أنه أخ له، ولكن يتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح "أرامكو"، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

جاء ذلك في رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوارٍ له مع مذيعة وكالة "بلومبيرج"، بعد سؤالها "هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة" بشأن اكتتاب "أرامكو"؟

وأكّد وزير الطاقة أن نجاح اكتتاب "أرامكو" وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعلانا جميعاً كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب؛ لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف: "شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مؤكداً بقوله: "ستكون (أرامكو) أعلى من تريليونَي دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:27 AM

"عبدالعزيز بن سلمان" يرد على مذيعة "بلومبيرج": هكذا أتعامل مع الملك وولي العهد

خصَّت سؤالها عن طرح "أرامكو" فكانت الإجابة شافية زادت بتأكيد على "تريليونَي دولار"

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
11,824

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يتعامل مع ولي العهد فيما يخص طرح "أرامكو" على أنه أخ له، ولكن يتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح "أرامكو"، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

جاء ذلك في رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوارٍ له مع مذيعة وكالة "بلومبيرج"، بعد سؤالها "هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة" بشأن اكتتاب "أرامكو"؟

وأكّد وزير الطاقة أن نجاح اكتتاب "أرامكو" وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعلانا جميعاً كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب؛ لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف: "شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مؤكداً بقوله: "ستكون (أرامكو) أعلى من تريليونَي دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,980
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,333
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,755

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة