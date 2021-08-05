الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-05
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:59 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:16 PM
الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة.