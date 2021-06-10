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بـ 100 مشروع تنموي.. أكبر قبة بالعالم تستقبل زوار معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي

تمثّل مخرجات الاستراتيجية التنموية التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 14 عامًا

استقبلت أكبر قبة بالعالم "جدة سوبردوم" اليوم, زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بأكثر من 100 مشروع في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان، بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تم لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنويًا، ويحتضن عددًا من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة.

ويقدم المعرض، الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، عروضًا رقمية للمنجزات والمشاريع التنموية، وتمثّل مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عامًا، وتستهدف تحقيق تنمية تشمل محافظات المنطقة الـ 17، حيث حظي وضع رؤية هذه الاستراتيجية بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية وأبناء المنطقة، وكان لهم دور فاعل ومحوري في هذا الإطار.

وجذب المعرض مرتاديه بالعروض الرقمية لمشاريع المنطقة كأول معرض من هذا النوع على مستوى المملكة شملت جانب تنمية المكان، ومن أبرز المشاريع إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، إضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

كما حدد المعرض جانبًا للتعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض ما تحقق في جانب بناء الإنسان بلغة الأرقام ومنها وصول التعليم الجامعي لجميع محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة، مما أسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الثقافة لدى أبنائها، وحفّز لدى القطاعات والأفراد روح المنافسة وصولاً للتطوير المنشود.

ويشهد المعرض، ضمن برنامج فعالياته التي تستمر على مدى أسبوع، انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنلوجيا إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتنافسون على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة، كما يتخلله تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في الوقت ذاته في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

ويستضيف المعرض عددًا من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، احتفاءً بهم وتقديرًا لدورهم البطولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما يشهده المعرض من جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون عددًا من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

يذكر أن معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي يفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها على فترتين: صباحية من الساعة 10 صباحًا - 12 ظهرًا، ومسائية من الساعة الـ 5 - 10 مساءً، إلى جانب تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات المختلفة بالمنطقة.

وتتربع قبة "جدة سوبردوم"، المحتضنة للمعرض كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، على مساحة 39,753 مترًا مربعا لاستضافة أضخم الفعاليات بمختلف أنواعها من ترفيهية ورياضية وثقافية، محلية كانت أو عالمية، إضافة للمعارض والعديد من المشاريع المختلفة، بإطلالة حضارية على طريق المدينة المنورة "غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، التي يصل ارتفاعها إلى 46 مترًا، وقطرها 210 أمتار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 100 مشروع تنموي.. أكبر قبة بالعالم تستقبل زوار معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي
سبق

استقبلت أكبر قبة بالعالم "جدة سوبردوم" اليوم, زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بأكثر من 100 مشروع في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان، بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تم لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنويًا، ويحتضن عددًا من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة.

ويقدم المعرض، الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، عروضًا رقمية للمنجزات والمشاريع التنموية، وتمثّل مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عامًا، وتستهدف تحقيق تنمية تشمل محافظات المنطقة الـ 17، حيث حظي وضع رؤية هذه الاستراتيجية بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية وأبناء المنطقة، وكان لهم دور فاعل ومحوري في هذا الإطار.

وجذب المعرض مرتاديه بالعروض الرقمية لمشاريع المنطقة كأول معرض من هذا النوع على مستوى المملكة شملت جانب تنمية المكان، ومن أبرز المشاريع إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، إضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

كما حدد المعرض جانبًا للتعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض ما تحقق في جانب بناء الإنسان بلغة الأرقام ومنها وصول التعليم الجامعي لجميع محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة، مما أسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الثقافة لدى أبنائها، وحفّز لدى القطاعات والأفراد روح المنافسة وصولاً للتطوير المنشود.

ويشهد المعرض، ضمن برنامج فعالياته التي تستمر على مدى أسبوع، انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنلوجيا إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتنافسون على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة، كما يتخلله تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في الوقت ذاته في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

ويستضيف المعرض عددًا من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، احتفاءً بهم وتقديرًا لدورهم البطولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما يشهده المعرض من جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون عددًا من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

يذكر أن معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي يفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها على فترتين: صباحية من الساعة 10 صباحًا - 12 ظهرًا، ومسائية من الساعة الـ 5 - 10 مساءً، إلى جانب تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات المختلفة بالمنطقة.

وتتربع قبة "جدة سوبردوم"، المحتضنة للمعرض كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، على مساحة 39,753 مترًا مربعا لاستضافة أضخم الفعاليات بمختلف أنواعها من ترفيهية ورياضية وثقافية، محلية كانت أو عالمية، إضافة للمعارض والعديد من المشاريع المختلفة، بإطلالة حضارية على طريق المدينة المنورة "غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، التي يصل ارتفاعها إلى 46 مترًا، وقطرها 210 أمتار.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
03:56 PM

بـ 100 مشروع تنموي.. أكبر قبة بالعالم تستقبل زوار معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي

تمثّل مخرجات الاستراتيجية التنموية التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 14 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبلت أكبر قبة بالعالم "جدة سوبردوم" اليوم, زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بأكثر من 100 مشروع في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان، بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تم لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنويًا، ويحتضن عددًا من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة.

ويقدم المعرض، الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، عروضًا رقمية للمنجزات والمشاريع التنموية، وتمثّل مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عامًا، وتستهدف تحقيق تنمية تشمل محافظات المنطقة الـ 17، حيث حظي وضع رؤية هذه الاستراتيجية بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية وأبناء المنطقة، وكان لهم دور فاعل ومحوري في هذا الإطار.

وجذب المعرض مرتاديه بالعروض الرقمية لمشاريع المنطقة كأول معرض من هذا النوع على مستوى المملكة شملت جانب تنمية المكان، ومن أبرز المشاريع إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، إضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

كما حدد المعرض جانبًا للتعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض ما تحقق في جانب بناء الإنسان بلغة الأرقام ومنها وصول التعليم الجامعي لجميع محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة، مما أسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الثقافة لدى أبنائها، وحفّز لدى القطاعات والأفراد روح المنافسة وصولاً للتطوير المنشود.

ويشهد المعرض، ضمن برنامج فعالياته التي تستمر على مدى أسبوع، انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنلوجيا إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتنافسون على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة، كما يتخلله تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في الوقت ذاته في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

ويستضيف المعرض عددًا من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، احتفاءً بهم وتقديرًا لدورهم البطولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما يشهده المعرض من جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون عددًا من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

يذكر أن معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي يفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها على فترتين: صباحية من الساعة 10 صباحًا - 12 ظهرًا، ومسائية من الساعة الـ 5 - 10 مساءً، إلى جانب تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات المختلفة بالمنطقة.

وتتربع قبة "جدة سوبردوم"، المحتضنة للمعرض كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، على مساحة 39,753 مترًا مربعا لاستضافة أضخم الفعاليات بمختلف أنواعها من ترفيهية ورياضية وثقافية، محلية كانت أو عالمية، إضافة للمعارض والعديد من المشاريع المختلفة، بإطلالة حضارية على طريق المدينة المنورة "غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، التي يصل ارتفاعها إلى 46 مترًا، وقطرها 210 أمتار.

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