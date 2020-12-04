"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

ضمن الفعاليات المتواصلة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حافظت "الذاير" على صدارتها للسنة الخامسة على التوالي في منافسات فئة "الجل" للون "المجاهيم" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد إعلان فوزها اليوم بالمركز الأول، تليها في المراكز من الثاني إلى الخامس على التوالي "السعودية"، و"هيافة بن مقرن"، و"هيافة"، و"الإماراتية".

وعادت ملكيات الفرديات الفائزة في المركز الأول لشركة هام السعودية، واستحوذ الإماراتي محمد صالح العامري على المراكز الثاني والثالث والرابع، ثم الإماراتي مبخوت عبدالله المنهالي خامساً.

وبإعلان نتائج شوط فردي "جل المجاهيم"،انتهت فترة حصاد "الفرديات" في لون "المجاهيم" استعداداً للدخول في أشواط منافسات "المنقيات" وهي "شلفا ولي العهد، وسيف الملك، وبيرق المؤسس، ونخبة النخبة"، حيث شهد المهرجان عقد صفقات مليونية فور إعلان النتائج، استهدفت "الفرديات" الحاصلة على مراكز متقدمة لتعزيز "المنقيات" بنخبة "الفردي" لضمان الحصول على مراكز متقدمة في الأشواط القادمة.

وكانت لجنة التحكيم قد أعلنت تأهل ثمانية مشاركين للمرحلة النهائية بـ "عشر" فرديات، وشهد الشوط تسجيل ٤٥ متنافسًا، شارك منهم ٣١، فيما خرج من المنافسة ٢٢ مشاركًا بعد التحكيم الأولي، واستُبعد مشارك واحد بسبب التهجين.