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الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

نجحت شرطة المنطقة الشرقية في ضبط سبعة أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط سبعة أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخُبر؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19). وقد اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"
سبق

نجحت شرطة المنطقة الشرقية في ضبط سبعة أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط سبعة أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخُبر؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19). وقد اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:03 AM

الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نجحت شرطة المنطقة الشرقية في ضبط سبعة أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط سبعة أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخُبر؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19). وقد اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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