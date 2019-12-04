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الرياض تحتضن معرض القهوة والشوكولاتة الدولي 2019

وسط حضور لافت من الزوار بأرض المعارض

انطلقت في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، فعاليات النسخة السادسة لمعرض "القهوة والشوكولاتة الدولي 2019"، وسط حضور لافت من الزوار الذين توافدوا إلى أرض المعارض للاستمتاع والاستفادة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المعرض لزواره.

وتنوعت المشاركات في نسخة هذا العام من المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجات القهوة والشوكولاتة.

وتضمَّنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة من مختلف دول العالم، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض، الذي يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع الظفر بعضوية جمعيتين عالميتين؛ الأولى هي جمعية القهوة المختصة، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ والثانية هي الجمعية الهندية للقهوة والشاي.

ويتيح المعرض جملة من الفرص الاقتصادية الوطنية، من خلال استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة، ومنح مساحة للراغبين من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين في هذا المجال إمكانية عقد صفقات مع الشركات والمصانع العالمية المشاركة بالمعرض، والعكس.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة شركات عالمية من أمريكا وإيطاليا والبرازيل والهند والفلبين وإندونيسيا وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات، بعضها تمارس العمل الاستثماري في المملكة، وبعضها الآخر استطاع شباب الوطن من رواد الأعمال اكتساب ثقتها، من خلال أخذ وكالة بتسويق علامتها في السوق المحلية.

كما يصحب المعرض بطولة الباريستا، والتي تُقام لأول مرة في السعودية وفق شروط وضوابط دولية، ويصحب المعرض أيضًا مؤتمر مصاحب بمشاركة أكثر من 15 دولة، وأكثر من 10 متحدثين دوليين، إلى جانب متحف القهوة الذي يُعد علامة بارزة في نسخة هذا العام.

معرض القهوة والشوكولاتة الدولي 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تحتضن معرض القهوة والشوكولاتة الدولي 2019
سبق

انطلقت في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، فعاليات النسخة السادسة لمعرض "القهوة والشوكولاتة الدولي 2019"، وسط حضور لافت من الزوار الذين توافدوا إلى أرض المعارض للاستمتاع والاستفادة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المعرض لزواره.

وتنوعت المشاركات في نسخة هذا العام من المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجات القهوة والشوكولاتة.

وتضمَّنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة من مختلف دول العالم، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض، الذي يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع الظفر بعضوية جمعيتين عالميتين؛ الأولى هي جمعية القهوة المختصة، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ والثانية هي الجمعية الهندية للقهوة والشاي.

ويتيح المعرض جملة من الفرص الاقتصادية الوطنية، من خلال استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة، ومنح مساحة للراغبين من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين في هذا المجال إمكانية عقد صفقات مع الشركات والمصانع العالمية المشاركة بالمعرض، والعكس.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة شركات عالمية من أمريكا وإيطاليا والبرازيل والهند والفلبين وإندونيسيا وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات، بعضها تمارس العمل الاستثماري في المملكة، وبعضها الآخر استطاع شباب الوطن من رواد الأعمال اكتساب ثقتها، من خلال أخذ وكالة بتسويق علامتها في السوق المحلية.

كما يصحب المعرض بطولة الباريستا، والتي تُقام لأول مرة في السعودية وفق شروط وضوابط دولية، ويصحب المعرض أيضًا مؤتمر مصاحب بمشاركة أكثر من 15 دولة، وأكثر من 10 متحدثين دوليين، إلى جانب متحف القهوة الذي يُعد علامة بارزة في نسخة هذا العام.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
04:30 PM

الرياض تحتضن معرض القهوة والشوكولاتة الدولي 2019

وسط حضور لافت من الزوار بأرض المعارض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، فعاليات النسخة السادسة لمعرض "القهوة والشوكولاتة الدولي 2019"، وسط حضور لافت من الزوار الذين توافدوا إلى أرض المعارض للاستمتاع والاستفادة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المعرض لزواره.

وتنوعت المشاركات في نسخة هذا العام من المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجات القهوة والشوكولاتة.

وتضمَّنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة من مختلف دول العالم، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض، الذي يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع الظفر بعضوية جمعيتين عالميتين؛ الأولى هي جمعية القهوة المختصة، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ والثانية هي الجمعية الهندية للقهوة والشاي.

ويتيح المعرض جملة من الفرص الاقتصادية الوطنية، من خلال استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة، ومنح مساحة للراغبين من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين في هذا المجال إمكانية عقد صفقات مع الشركات والمصانع العالمية المشاركة بالمعرض، والعكس.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة شركات عالمية من أمريكا وإيطاليا والبرازيل والهند والفلبين وإندونيسيا وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات، بعضها تمارس العمل الاستثماري في المملكة، وبعضها الآخر استطاع شباب الوطن من رواد الأعمال اكتساب ثقتها، من خلال أخذ وكالة بتسويق علامتها في السوق المحلية.

كما يصحب المعرض بطولة الباريستا، والتي تُقام لأول مرة في السعودية وفق شروط وضوابط دولية، ويصحب المعرض أيضًا مؤتمر مصاحب بمشاركة أكثر من 15 دولة، وأكثر من 10 متحدثين دوليين، إلى جانب متحف القهوة الذي يُعد علامة بارزة في نسخة هذا العام.

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