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بعد 10 أيام من البحث.. شاهد لحظة العثور على فريق كرة تايلاندي بكهف غارق

بعد مأساة وبحث استمرا لمدة 10 أيام، عثر رجال إنقاذ بريطانيين أمس الاثنين، على فريق كرة تايلاندي، مكون من 12 صبياً ومدربهم أحياء، في الكهف الغارق بالماء، الذي فُقِدوا فيه شمالي تايلاند، حسبما قال مسؤول محلي كبير.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن فريق غوص وإنقاذ من بريطانيا، تَمكّن من العثور على الصبية ومدربهم داخل الكهف، بعدما ظن الكثيرون أنهم فقدوا إلى الأبد.

وبثت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، شريط فيديو للحظة العثور على الفريق، ويظهر صوت أحد رجال الإنقاذ وهو يسألهم: "كم عددكم؟ ويقولون: 13"، ويضيف "نحن قادمون، الكثيرون قادمون لكم، ونحن أول القادمين"، ويسأله الصبية "في أي يوم نحن؟" فيرد عليهم: "اليوم الاثنين، لقد بقيتم هنا لمدة 10 أيام، أنتم أقوياء جداً".

أوضح نارونغساك أوساتاناكورن حاكم مقاطعة تشيانغ راي، مساء الاثنين، أنه تم إنقاذهم جميعاً، وقال: "عثرنا عليهم سالمين؛ لكن العملية لم تنتهِ".

الصبية وأعمارهم من 11 إلى 16 عاماً ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً؛ فقدوا عندما حاصرهم فيضان بعد دخولهم كهفاً يوم 23 من يونيو الماضي.

وأثارت جهود إنقاذ المفقودين الاهتمامَ في جميع أنحاء تايلاند، وشاركت فيها فِرَق أجنبية.

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بعد 10 أيام من البحث.. شاهد لحظة العثور على فريق كرة تايلاندي بكهف غارق
سبق

بعد مأساة وبحث استمرا لمدة 10 أيام، عثر رجال إنقاذ بريطانيين أمس الاثنين، على فريق كرة تايلاندي، مكون من 12 صبياً ومدربهم أحياء، في الكهف الغارق بالماء، الذي فُقِدوا فيه شمالي تايلاند، حسبما قال مسؤول محلي كبير.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن فريق غوص وإنقاذ من بريطانيا، تَمكّن من العثور على الصبية ومدربهم داخل الكهف، بعدما ظن الكثيرون أنهم فقدوا إلى الأبد.

وبثت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، شريط فيديو للحظة العثور على الفريق، ويظهر صوت أحد رجال الإنقاذ وهو يسألهم: "كم عددكم؟ ويقولون: 13"، ويضيف "نحن قادمون، الكثيرون قادمون لكم، ونحن أول القادمين"، ويسأله الصبية "في أي يوم نحن؟" فيرد عليهم: "اليوم الاثنين، لقد بقيتم هنا لمدة 10 أيام، أنتم أقوياء جداً".

أوضح نارونغساك أوساتاناكورن حاكم مقاطعة تشيانغ راي، مساء الاثنين، أنه تم إنقاذهم جميعاً، وقال: "عثرنا عليهم سالمين؛ لكن العملية لم تنتهِ".

الصبية وأعمارهم من 11 إلى 16 عاماً ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً؛ فقدوا عندما حاصرهم فيضان بعد دخولهم كهفاً يوم 23 من يونيو الماضي.

وأثارت جهود إنقاذ المفقودين الاهتمامَ في جميع أنحاء تايلاند، وشاركت فيها فِرَق أجنبية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:08 AM

بعد 10 أيام من البحث.. شاهد لحظة العثور على فريق كرة تايلاندي بكهف غارق

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أيمن حسن - الرياض
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بعد مأساة وبحث استمرا لمدة 10 أيام، عثر رجال إنقاذ بريطانيين أمس الاثنين، على فريق كرة تايلاندي، مكون من 12 صبياً ومدربهم أحياء، في الكهف الغارق بالماء، الذي فُقِدوا فيه شمالي تايلاند، حسبما قال مسؤول محلي كبير.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن فريق غوص وإنقاذ من بريطانيا، تَمكّن من العثور على الصبية ومدربهم داخل الكهف، بعدما ظن الكثيرون أنهم فقدوا إلى الأبد.

وبثت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، شريط فيديو للحظة العثور على الفريق، ويظهر صوت أحد رجال الإنقاذ وهو يسألهم: "كم عددكم؟ ويقولون: 13"، ويضيف "نحن قادمون، الكثيرون قادمون لكم، ونحن أول القادمين"، ويسأله الصبية "في أي يوم نحن؟" فيرد عليهم: "اليوم الاثنين، لقد بقيتم هنا لمدة 10 أيام، أنتم أقوياء جداً".

أوضح نارونغساك أوساتاناكورن حاكم مقاطعة تشيانغ راي، مساء الاثنين، أنه تم إنقاذهم جميعاً، وقال: "عثرنا عليهم سالمين؛ لكن العملية لم تنتهِ".

الصبية وأعمارهم من 11 إلى 16 عاماً ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً؛ فقدوا عندما حاصرهم فيضان بعد دخولهم كهفاً يوم 23 من يونيو الماضي.

وأثارت جهود إنقاذ المفقودين الاهتمامَ في جميع أنحاء تايلاند، وشاركت فيها فِرَق أجنبية.

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