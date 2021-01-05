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أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين

قدّم خالص تهانيه بمناسبة صدور "بيان العلا"

أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين

للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وثمن، في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا اليوم، عاليًا مبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين في إطلاق (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على هذه القمة التي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها .

كما أعرب عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازًا خليجيًا وعربيًا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه .


وأشاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس

وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة ، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين
سبق

أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين

للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وثمن، في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا اليوم، عاليًا مبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين في إطلاق (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على هذه القمة التي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها .

كما أعرب عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازًا خليجيًا وعربيًا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه .


وأشاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس

وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة ، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:47 PM

أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين

قدّم خالص تهانيه بمناسبة صدور "بيان العلا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين

للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وثمن، في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا اليوم، عاليًا مبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين في إطلاق (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على هذه القمة التي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها .

كما أعرب عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازًا خليجيًا وعربيًا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه .


وأشاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس

وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة ، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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