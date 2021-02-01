"الزكاة" تضبط أكثر من 300 مخالفة ضريبية

بعد 2,700 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 323 مخالفة ضريبية في الأسواق والمحلات التجارية الأسبوع الماضي، وذلك خلال 2,708 زيارة تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة في عدد من مناطق ومدن المملكة.

وتمثلت الجولات التفتيشية المنفذة من قبل الهيئة عدة قطاعات تجارية، من أبرزها: المطاعم، والبيع بالتجزئة، وتعبئة الغاز، حيث تمحورت المخالفات في عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وذكرت الهيئة أن جزءًا كبيرًا من المخالفات المضبوطة كان بفضل البلاغات الواردة إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 96 بلاغًا في نفس الفترة.

وجددت "الزكاة" دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.