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تجمُّعات شبابية ليلية وإطفاء أعمدة الإنارة.. والضحية: سكان الطائف

الأهالي منزعجون وينتظرون تحركًا أمنيًّا

شكلت بعض التجمعات الليلية الشبابية المستمرّة بداخل مُخطط قصر جَبرة في الطائف؛ إزعاجًا لدى السُكان الذين يعانون منها ليلًا، وتوقظ منامهم، خصوصًا في إجازة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي وردت بلاغاتهم للجهات الأمنية من أجل الوقوف على ذلك والمتابعة، وتخليصهم من تلك التجمعات.

ويعمد هؤلاء الشُّبان لإطفاء أعمدة الإنارة، بخلاف رفعهم لأصوات الموسيقى والرقص على المركبات، في كان سُكان المخطط؛ إلا أنهم قاموا بإبلاغ الجهة المختصة عن أعمدة الإنارة بذلك، كما أنهم أبلغوا الأمن عن تلك التجمعات الشبابية لإيجاد حل لها؛ كونها تؤرقهم وينتظرون تحركًا نحو تلك التجمعات للقضاء عليها.

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تجمُّعات شبابية ليلية وإطفاء أعمدة الإنارة.. والضحية: سكان الطائف
سبق

شكلت بعض التجمعات الليلية الشبابية المستمرّة بداخل مُخطط قصر جَبرة في الطائف؛ إزعاجًا لدى السُكان الذين يعانون منها ليلًا، وتوقظ منامهم، خصوصًا في إجازة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي وردت بلاغاتهم للجهات الأمنية من أجل الوقوف على ذلك والمتابعة، وتخليصهم من تلك التجمعات.

ويعمد هؤلاء الشُّبان لإطفاء أعمدة الإنارة، بخلاف رفعهم لأصوات الموسيقى والرقص على المركبات، في كان سُكان المخطط؛ إلا أنهم قاموا بإبلاغ الجهة المختصة عن أعمدة الإنارة بذلك، كما أنهم أبلغوا الأمن عن تلك التجمعات الشبابية لإيجاد حل لها؛ كونها تؤرقهم وينتظرون تحركًا نحو تلك التجمعات للقضاء عليها.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:21 PM

تجمُّعات شبابية ليلية وإطفاء أعمدة الإنارة.. والضحية: سكان الطائف

الأهالي منزعجون وينتظرون تحركًا أمنيًّا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
11
7,148

شكلت بعض التجمعات الليلية الشبابية المستمرّة بداخل مُخطط قصر جَبرة في الطائف؛ إزعاجًا لدى السُكان الذين يعانون منها ليلًا، وتوقظ منامهم، خصوصًا في إجازة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي وردت بلاغاتهم للجهات الأمنية من أجل الوقوف على ذلك والمتابعة، وتخليصهم من تلك التجمعات.

ويعمد هؤلاء الشُّبان لإطفاء أعمدة الإنارة، بخلاف رفعهم لأصوات الموسيقى والرقص على المركبات، في كان سُكان المخطط؛ إلا أنهم قاموا بإبلاغ الجهة المختصة عن أعمدة الإنارة بذلك، كما أنهم أبلغوا الأمن عن تلك التجمعات الشبابية لإيجاد حل لها؛ كونها تؤرقهم وينتظرون تحركًا نحو تلك التجمعات للقضاء عليها.

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