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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

الدمام تتصدر بـ 88 حالة.. تسجيل 128 إصابة بفيروس كورونا بمدن الشرقية

الجبيل الثانية بـ 27 ثم الهفوف 6 فالخبر 4

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 128 حالة مصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 88، الجبيل 27، الهفوف 6، الخبر 4، الظهران 2، رأس تنورة 1 .

في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا المستجد، أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عامًا وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

الدمام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام تتصدر بـ 88 حالة.. تسجيل 128 إصابة بفيروس كورونا بمدن الشرقية
سبق

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 128 حالة مصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 88، الجبيل 27، الهفوف 6، الخبر 4، الظهران 2، رأس تنورة 1 .

في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا المستجد، أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عامًا وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:22 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

الدمام تتصدر بـ 88 حالة.. تسجيل 128 إصابة بفيروس كورونا بمدن الشرقية

الجبيل الثانية بـ 27 ثم الهفوف 6 فالخبر 4

A A A
حامد العلي - الدمام
2
6,673

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 128 حالة مصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 88، الجبيل 27، الهفوف 6، الخبر 4، الظهران 2، رأس تنورة 1 .

في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا المستجد، أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عامًا وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

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