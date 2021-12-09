ضبط 8580 منتجاً غير مطابقة للمواصفات بمصانع السخانات في 5 مناطق

بمشاركة عدة جهات للتأكد من الالتزام بالمقاييس المتعلقة بكفاءة الطاقة

نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على مصانع سخانات المياه للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية والمعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه، أسفرت عن ضبط 8580 منتجاً.

وشملت الجولات 5 مناطق في المملكة، الوسطى 12 مصنعاً، والشرقية 3 مصانع، ومكة المكرمة 2 مصنعين، والقصيم مصنعين، والمدينة المنورة مصنع واحد، وأسفرت عن 20 مصنعاً مستهدفاً، و16 طرازاً مسحوباً للاختبار.

وتم خلال الجولات ضبط 8580 منتجاً، و13 عينة مطابقة، وعينات غير مطابقة.

شارك في الجولات الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.