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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير

تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد تستمر لـ10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل.

الأرصاد هطول أمطار عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:10 AM

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير

تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد تستمر لـ10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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1,864

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل.

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