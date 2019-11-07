"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد والسيول على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.