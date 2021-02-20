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"أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة

قالت: التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية يتزايد تزامناً مع الرقابة المشددة

أعلنت أمانة الرياض أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازيّة يتزايد في ظل الرقابة المشددة، لافتة إلى أن مؤشر الإغلاقات بمنطقة #الرياض يهبط بنسبة 67 بالمائة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر أن مؤشر الإغلاق الأسبوعي للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة من 13 حتى 19 فبراير يشير إلى تحسن ملحوظ خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبوطًا بعدما كان في ارتفاع كبير خلال الخمسة الأيام السابقة؛ حيث بدأ العدد يوم 13 فبراير بإغلاق 34 منشأة ارتفعت إلى 114 في اليوم التالي، ثم 179 في اليوم الخامس عشر، لتهبط في 16 فبراير إلى 167، ثم إلى 142 في اليوم السابع عشر، و63 في اليوم التالي، وصولًا إلى 47 منشأة فقط في 19 فبراير.


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"أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة
سبق

أعلنت أمانة الرياض أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازيّة يتزايد في ظل الرقابة المشددة، لافتة إلى أن مؤشر الإغلاقات بمنطقة #الرياض يهبط بنسبة 67 بالمائة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر أن مؤشر الإغلاق الأسبوعي للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة من 13 حتى 19 فبراير يشير إلى تحسن ملحوظ خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبوطًا بعدما كان في ارتفاع كبير خلال الخمسة الأيام السابقة؛ حيث بدأ العدد يوم 13 فبراير بإغلاق 34 منشأة ارتفعت إلى 114 في اليوم التالي، ثم 179 في اليوم الخامس عشر، لتهبط في 16 فبراير إلى 167، ثم إلى 142 في اليوم السابع عشر، و63 في اليوم التالي، وصولًا إلى 47 منشأة فقط في 19 فبراير.


20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:58 AM

"أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة

قالت: التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية يتزايد تزامناً مع الرقابة المشددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة الرياض أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازيّة يتزايد في ظل الرقابة المشددة، لافتة إلى أن مؤشر الإغلاقات بمنطقة #الرياض يهبط بنسبة 67 بالمائة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر أن مؤشر الإغلاق الأسبوعي للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة من 13 حتى 19 فبراير يشير إلى تحسن ملحوظ خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبوطًا بعدما كان في ارتفاع كبير خلال الخمسة الأيام السابقة؛ حيث بدأ العدد يوم 13 فبراير بإغلاق 34 منشأة ارتفعت إلى 114 في اليوم التالي، ثم 179 في اليوم الخامس عشر، لتهبط في 16 فبراير إلى 167، ثم إلى 142 في اليوم السابع عشر، و63 في اليوم التالي، وصولًا إلى 47 منشأة فقط في 19 فبراير.


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