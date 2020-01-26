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في الخرج.. وقع هذا الحادث بسبب الإبل فتم القبض على الجاني

ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول

قبضت الجهات المعنية في محافظة الخرج، على شخص ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول.

وتضمّنت المخالفات إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، إضافة إلى تمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مروري.

الخرج الجهات الأمنية قطع الإشارة المرورية حادث مروري الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الخرج.. وقع هذا الحادث بسبب الإبل فتم القبض على الجاني
سبق

قبضت الجهات المعنية في محافظة الخرج، على شخص ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول.

وتضمّنت المخالفات إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، إضافة إلى تمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مروري.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

في الخرج.. وقع هذا الحادث بسبب الإبل فتم القبض على الجاني

ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
29
16,683

قبضت الجهات المعنية في محافظة الخرج، على شخص ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول.

وتضمّنت المخالفات إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، إضافة إلى تمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مروري.

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