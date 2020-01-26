في الخرج.. وقع هذا الحادث بسبب الإبل فتم القبض على الجاني

ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول

قبضت الجهات المعنية في محافظة الخرج، على شخص ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول.

وتضمّنت المخالفات إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، إضافة إلى تمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مروري.