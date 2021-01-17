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"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. أمير المدينة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إيذاناً بتدشين مركز اللقاحات ضد الفيروس في المنطقة

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز نجود الطبي إيذاناً بتدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة.

وقد انطلقت اليوم حملة التطعيم لفيروس كورونا في المدينة المنورة، وذلك في مركز نجود الطبي بالقرب من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمير المدينة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز نجود الطبي إيذاناً بتدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة.

وقد انطلقت اليوم حملة التطعيم لفيروس كورونا في المدينة المنورة، وذلك في مركز نجود الطبي بالقرب من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:57 PM

بالصور.. أمير المدينة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إيذاناً بتدشين مركز اللقاحات ضد الفيروس في المنطقة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,011

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز نجود الطبي إيذاناً بتدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة.

وقد انطلقت اليوم حملة التطعيم لفيروس كورونا في المدينة المنورة، وذلك في مركز نجود الطبي بالقرب من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

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