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"التجارة" تنشر فيديو لشركة صناعة منتجات إسمنتية صحّحت وضعها بعد "التستر"

إيراداتها تفوق 18 مليون ريال.. واستفادت من الفترة التصحيحية المنتهية اليوم

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها اليوم، واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في صناعة المنتجات الإسمنتية بالمدينة المنوّرة منذ 16 عامًا، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 18 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتجت عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة، من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكلٍ كامل.

يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

وزارة التجارة مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنشر فيديو لشركة صناعة منتجات إسمنتية صحّحت وضعها بعد "التستر"
سبق

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها اليوم، واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في صناعة المنتجات الإسمنتية بالمدينة المنوّرة منذ 16 عامًا، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 18 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتجت عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة، من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكلٍ كامل.

يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:12 PM

"التجارة" تنشر فيديو لشركة صناعة منتجات إسمنتية صحّحت وضعها بعد "التستر"

إيراداتها تفوق 18 مليون ريال.. واستفادت من الفترة التصحيحية المنتهية اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها اليوم، واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في صناعة المنتجات الإسمنتية بالمدينة المنوّرة منذ 16 عامًا، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 18 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتجت عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة، من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكلٍ كامل.

يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

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