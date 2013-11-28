هطول أمطار على "شفا الطائف" لليوم الثاني

دفعت المواطنين للخروج للتنزه والاستمتاع

(تصوير: ماجد عسيري): هطلت مساء اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على الشفا التابع لمحافظة الطائف، فيما شهدت أجزاء واسعة من المحافظة أمطارا خفيفة.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية جددت في تنويه لها إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد.