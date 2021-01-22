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مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021

عن طريق حساباته الخاصة على مواقع التواصل المختلفة

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج التعريفية بخدماته للعام ٢٠٢١، التي تستهدف المجتمع للتعريف بخدماته وبرامجه، وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمجمع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ومسؤولي المجمع.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي "حمد بن مشخص العتيبي"، أن هذه البرامج تأتي نتيجة ما تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من حاجة ماسة للتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية والتي يقدمها المجمع وآليات الاستفادة منها ومن برامج المجمع الأخرى.

وأشار إلى أن المجمع يحرص بشكل دائم على إيصال رسائله للمستفيدين من خدماته بما يسهم في سهولة حصولهم على الخدمة، وعبر جميع الوسائل الممكنة، وأضاف المجمع لهذه الوسائل تفعيل وإنشاء حسابات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مواقع "تويتر" وسناب شات وأنستقرام ويوتيوب وأضاف إليها مؤخراً حساباته على تلجرام وتيك توك، بهدف الوصول لجميع شرائح المجتمع من خلال تقديم رسائل هادفة تتناسب مع هذه المواقع وتحقق رؤية المجمع وأهدافه.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" على حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لكافة المستفيدين من خدماته ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيدا بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسة وتساعد في نجاحها.

وقد احتفى المجمع بوصول عدد الرسائل الخاصة والرد على الاستفسارات الخاصة على "تويتر" إلى ٢٠ ألف رسالة، حيث كانت هذه الخدمة من الخطوات المهمة في إيضاح العديد من المفاهيم المغلوطة التي كانت تقف عائقاً أمام الراغبين في الاستفادة من خدمات المجمع، وكان لهذه الرسائل والردود دور في زيادة دافعية الراغبين في الاستفادة من خدماته وساهمت في التعريف بآليات الحصول على الخدمة المطلوبة.

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مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021
سبق

دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج التعريفية بخدماته للعام ٢٠٢١، التي تستهدف المجتمع للتعريف بخدماته وبرامجه، وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمجمع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ومسؤولي المجمع.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي "حمد بن مشخص العتيبي"، أن هذه البرامج تأتي نتيجة ما تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من حاجة ماسة للتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية والتي يقدمها المجمع وآليات الاستفادة منها ومن برامج المجمع الأخرى.

وأشار إلى أن المجمع يحرص بشكل دائم على إيصال رسائله للمستفيدين من خدماته بما يسهم في سهولة حصولهم على الخدمة، وعبر جميع الوسائل الممكنة، وأضاف المجمع لهذه الوسائل تفعيل وإنشاء حسابات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مواقع "تويتر" وسناب شات وأنستقرام ويوتيوب وأضاف إليها مؤخراً حساباته على تلجرام وتيك توك، بهدف الوصول لجميع شرائح المجتمع من خلال تقديم رسائل هادفة تتناسب مع هذه المواقع وتحقق رؤية المجمع وأهدافه.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" على حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لكافة المستفيدين من خدماته ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيدا بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسة وتساعد في نجاحها.

وقد احتفى المجمع بوصول عدد الرسائل الخاصة والرد على الاستفسارات الخاصة على "تويتر" إلى ٢٠ ألف رسالة، حيث كانت هذه الخدمة من الخطوات المهمة في إيضاح العديد من المفاهيم المغلوطة التي كانت تقف عائقاً أمام الراغبين في الاستفادة من خدمات المجمع، وكان لهذه الرسائل والردود دور في زيادة دافعية الراغبين في الاستفادة من خدماته وساهمت في التعريف بآليات الحصول على الخدمة المطلوبة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
12:32 AM

مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021

عن طريق حساباته الخاصة على مواقع التواصل المختلفة

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عمر السبيعي - الرياض
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دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج التعريفية بخدماته للعام ٢٠٢١، التي تستهدف المجتمع للتعريف بخدماته وبرامجه، وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمجمع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ومسؤولي المجمع.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي "حمد بن مشخص العتيبي"، أن هذه البرامج تأتي نتيجة ما تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من حاجة ماسة للتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية والتي يقدمها المجمع وآليات الاستفادة منها ومن برامج المجمع الأخرى.

وأشار إلى أن المجمع يحرص بشكل دائم على إيصال رسائله للمستفيدين من خدماته بما يسهم في سهولة حصولهم على الخدمة، وعبر جميع الوسائل الممكنة، وأضاف المجمع لهذه الوسائل تفعيل وإنشاء حسابات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مواقع "تويتر" وسناب شات وأنستقرام ويوتيوب وأضاف إليها مؤخراً حساباته على تلجرام وتيك توك، بهدف الوصول لجميع شرائح المجتمع من خلال تقديم رسائل هادفة تتناسب مع هذه المواقع وتحقق رؤية المجمع وأهدافه.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" على حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لكافة المستفيدين من خدماته ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيدا بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسة وتساعد في نجاحها.

وقد احتفى المجمع بوصول عدد الرسائل الخاصة والرد على الاستفسارات الخاصة على "تويتر" إلى ٢٠ ألف رسالة، حيث كانت هذه الخدمة من الخطوات المهمة في إيضاح العديد من المفاهيم المغلوطة التي كانت تقف عائقاً أمام الراغبين في الاستفادة من خدمات المجمع، وكان لهذه الرسائل والردود دور في زيادة دافعية الراغبين في الاستفادة من خدماته وساهمت في التعريف بآليات الحصول على الخدمة المطلوبة.

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