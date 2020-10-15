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4 نسخ من آيفون 12.. ما الهاتف الذي يجب أن تشتريه؟

تَضَمّن ميزات جديدة لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج

كشفت شركة أبل، الثلاثاء الماضي، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5G، وتتضمن ميزات جديدة ومختلفة؛ لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارًا؛ لكن ما الهاتف الأفضل للاقتناء من بين النسخ الأربع؟

واستعرضت شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم أبرز الميزات التي احتواها كل هاتف من هواتف آيفون 12 الأربعة، ومن ثم يبقى القرار بالنسبة لك بناء على السعر وفيمَ تريد استخدام الهاتف على وجه التحديد؟

يأتي آيفون 12 ميني بشاشة مقاسها 5.4 بوصة، وهو من أفضل الهواتف الصغيرة من حيث التصميم ومضغوط للغاية؛ حيث تقول شركة أبل إنه أصغر وأنحف وأخف هاتف في العالم. ويبدأ سعره بـ699 دولارًا.

أما هاتف آيفون 12 فهو بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، وهو أصغر وأخف وزنًا من آيفون 11، كما أن شاشته ذات هواف مقلمة بشكل أفضل؛ مما يجعل تحمله للصدمات أكبر، في حين يبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويحتوي آيفون 12 برو على مقاس الشاشة نفسه في آيفون 12، وكذلك فإن أبعاد الهاتف هي ذاتها، ولكن وزنه أكبر بسبب الميزات الإضافية مثل العدسة المقربة، ويبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويتميز آيفون 12 برو ماكس بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، وهي تقريبًا بنفس حجم شاشة جهاز آيفون 11 برو ماكس، التي كان مقاسها 6.5 بوصات، وهو أكبر جهاز في التشكيلة الجديدة من آيفون 12 وأكثرها وزنًا، ويبدأ سعره بـ1099 دولارًا.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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4 نسخ من آيفون 12.. ما الهاتف الذي يجب أن تشتريه؟
سبق

كشفت شركة أبل، الثلاثاء الماضي، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5G، وتتضمن ميزات جديدة ومختلفة؛ لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارًا؛ لكن ما الهاتف الأفضل للاقتناء من بين النسخ الأربع؟

واستعرضت شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم أبرز الميزات التي احتواها كل هاتف من هواتف آيفون 12 الأربعة، ومن ثم يبقى القرار بالنسبة لك بناء على السعر وفيمَ تريد استخدام الهاتف على وجه التحديد؟

يأتي آيفون 12 ميني بشاشة مقاسها 5.4 بوصة، وهو من أفضل الهواتف الصغيرة من حيث التصميم ومضغوط للغاية؛ حيث تقول شركة أبل إنه أصغر وأنحف وأخف هاتف في العالم. ويبدأ سعره بـ699 دولارًا.

أما هاتف آيفون 12 فهو بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، وهو أصغر وأخف وزنًا من آيفون 11، كما أن شاشته ذات هواف مقلمة بشكل أفضل؛ مما يجعل تحمله للصدمات أكبر، في حين يبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويحتوي آيفون 12 برو على مقاس الشاشة نفسه في آيفون 12، وكذلك فإن أبعاد الهاتف هي ذاتها، ولكن وزنه أكبر بسبب الميزات الإضافية مثل العدسة المقربة، ويبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويتميز آيفون 12 برو ماكس بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، وهي تقريبًا بنفس حجم شاشة جهاز آيفون 11 برو ماكس، التي كان مقاسها 6.5 بوصات، وهو أكبر جهاز في التشكيلة الجديدة من آيفون 12 وأكثرها وزنًا، ويبدأ سعره بـ1099 دولارًا.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
01:10 PM

4 نسخ من آيفون 12.. ما الهاتف الذي يجب أن تشتريه؟

تَضَمّن ميزات جديدة لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة أبل، الثلاثاء الماضي، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5G، وتتضمن ميزات جديدة ومختلفة؛ لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارًا؛ لكن ما الهاتف الأفضل للاقتناء من بين النسخ الأربع؟

واستعرضت شبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم أبرز الميزات التي احتواها كل هاتف من هواتف آيفون 12 الأربعة، ومن ثم يبقى القرار بالنسبة لك بناء على السعر وفيمَ تريد استخدام الهاتف على وجه التحديد؟

يأتي آيفون 12 ميني بشاشة مقاسها 5.4 بوصة، وهو من أفضل الهواتف الصغيرة من حيث التصميم ومضغوط للغاية؛ حيث تقول شركة أبل إنه أصغر وأنحف وأخف هاتف في العالم. ويبدأ سعره بـ699 دولارًا.

أما هاتف آيفون 12 فهو بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، وهو أصغر وأخف وزنًا من آيفون 11، كما أن شاشته ذات هواف مقلمة بشكل أفضل؛ مما يجعل تحمله للصدمات أكبر، في حين يبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويحتوي آيفون 12 برو على مقاس الشاشة نفسه في آيفون 12، وكذلك فإن أبعاد الهاتف هي ذاتها، ولكن وزنه أكبر بسبب الميزات الإضافية مثل العدسة المقربة، ويبدأ سعره بـ799 دولارًا.

ويتميز آيفون 12 برو ماكس بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، وهي تقريبًا بنفس حجم شاشة جهاز آيفون 11 برو ماكس، التي كان مقاسها 6.5 بوصات، وهو أكبر جهاز في التشكيلة الجديدة من آيفون 12 وأكثرها وزنًا، ويبدأ سعره بـ1099 دولارًا.

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