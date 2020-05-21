"الأحمري" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة.