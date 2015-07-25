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العراق يعتقل منفذي الهجوم الدموي على بغداد

"الكاظمي" أشار إلى أنهم سيعرضون أمام القانون

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية، التي خططت ونفّذت الهجوم الانتحاري، الذي وقع في بغداد الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

وبين "الكاظمي" في تغريدة أن منفذي الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، في إشارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت لم يحدد بعد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهزّ تفجير انتحاري الاثنين الماضي سوق الوحيلات في مدينة الصدر، أحد أكثر أحياء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار غضباً وحزناً بين العراقيين، لا سيما أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال الذين يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يعتقل منفذي الهجوم الدموي على بغداد
سبق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية، التي خططت ونفّذت الهجوم الانتحاري، الذي وقع في بغداد الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

وبين "الكاظمي" في تغريدة أن منفذي الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، في إشارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت لم يحدد بعد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهزّ تفجير انتحاري الاثنين الماضي سوق الوحيلات في مدينة الصدر، أحد أكثر أحياء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار غضباً وحزناً بين العراقيين، لا سيما أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال الذين يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
06:09 PM

العراق يعتقل منفذي الهجوم الدموي على بغداد

"الكاظمي" أشار إلى أنهم سيعرضون أمام القانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية، التي خططت ونفّذت الهجوم الانتحاري، الذي وقع في بغداد الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

وبين "الكاظمي" في تغريدة أن منفذي الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، في إشارة إلى اعترافات يجري بثها في وقت لم يحدد بعد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهزّ تفجير انتحاري الاثنين الماضي سوق الوحيلات في مدينة الصدر، أحد أكثر أحياء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار غضباً وحزناً بين العراقيين، لا سيما أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال الذين يتبضعون استعداداً لعيد الأضحى.

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