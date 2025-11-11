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أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد منها ينتشر في الأحياء ويحمل أسماءً وهمية

أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"سبق"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.

وكانت "سبق" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("سبق" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا
سبق

أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"سبق"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.

وكانت "سبق" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("سبق" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
01:56 PM

أمانة العاصمة المقدّسة عن حاويات للملابس التي تحمل شعارها: تحت إشرافنا

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد منها ينتشر في الأحياء ويحمل أسماءً وهمية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
607

أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة، لـ"سبق"، أن الحاويات الخاصة بالملابس والمنتشرة في عدد من المواقع رسمية تقع تحت إشرافها، كما دوّنت ذلك على الحاويات.

تأتي هذه المبادرة بعد أن كان عدد من الحاويات الخاصّة للملابس ينتشر في أحياء وشوارع العاصمة المقدّسة يحمل شعارات وأسماء وهمية يقوم على إدارتها عمالة لا ترتبط بالمسميات الموجودة عليها.

وكانت "سبق" قد تناولت عدداً من التقارير حول هذه الحاويات بعنوان ("سبق" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات) التي أكد لها أصحاب الجمعيات الخيرية المسجلة على الحاويات عدم معرفتهم بها أو إعطائهم تصاريح تتعلق بها.

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