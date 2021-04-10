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"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم "كورونا" بطبية الملك عبدالله

اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا.. ومراعاة التباعد

شهد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الملك عبدالله، حالة من التنظيم وحسن الاستقبال، بإشراف ومتابعة المشرف العام على مراكز لقاحات كورونا في تجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور فواز تركستاني.

وقد وثقت "سبق" جانبًا من التنظيم والترتيب الذي يشهده المركز بالمدينة بداية من البوابات الخارجية من خلال تواجد حراس الأمن في استقبال المركبات وتطبيق المواعيد ودخولها إلى المواقف المخصصة للمستفيدين.

يتم اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا ومطبقة فيها التباعد الجسدي بين متلقي اللقاح مع انتشار فرق التطوع الصحي في ترتيب وتنظيم متلقي الجرعة.

ويتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل تلقي الجرعة وتوجه لهم أسئلة للاطمئنان على صحتهم، وبعد ذلك يتوجهون لأخذ اللقاح بكل يسر وسط استقبال وترحيب بهم من قبل طاقم التمريض.

وبعد أخذ اللقاح يجلس متلقو الجرعة لمدة تقارب 10دقائق مع تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات خلال انتظارهم، وعند الخروج يُودّعون بنفس الحفاوة والترحيب لتستقبلهم عربات مخصصة توصلهم إلى مركباتهم.

وعبر عدد من متلقي اللقاح عن عظيم شكرهم وامتنانهم لهذا البلد الكريم ووزارة الصحة ومنسوبي مدينة الملك عبدالله الطبية على حسن التنظيم والاستقبال.

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شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم "كورونا" بطبية الملك عبدالله
سبق

شهد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الملك عبدالله، حالة من التنظيم وحسن الاستقبال، بإشراف ومتابعة المشرف العام على مراكز لقاحات كورونا في تجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور فواز تركستاني.

وقد وثقت "سبق" جانبًا من التنظيم والترتيب الذي يشهده المركز بالمدينة بداية من البوابات الخارجية من خلال تواجد حراس الأمن في استقبال المركبات وتطبيق المواعيد ودخولها إلى المواقف المخصصة للمستفيدين.

يتم اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا ومطبقة فيها التباعد الجسدي بين متلقي اللقاح مع انتشار فرق التطوع الصحي في ترتيب وتنظيم متلقي الجرعة.

ويتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل تلقي الجرعة وتوجه لهم أسئلة للاطمئنان على صحتهم، وبعد ذلك يتوجهون لأخذ اللقاح بكل يسر وسط استقبال وترحيب بهم من قبل طاقم التمريض.

وبعد أخذ اللقاح يجلس متلقو الجرعة لمدة تقارب 10دقائق مع تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات خلال انتظارهم، وعند الخروج يُودّعون بنفس الحفاوة والترحيب لتستقبلهم عربات مخصصة توصلهم إلى مركباتهم.

وعبر عدد من متلقي اللقاح عن عظيم شكرهم وامتنانهم لهذا البلد الكريم ووزارة الصحة ومنسوبي مدينة الملك عبدالله الطبية على حسن التنظيم والاستقبال.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
05:54 PM

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم "كورونا" بطبية الملك عبدالله

اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا.. ومراعاة التباعد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,227

شهد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الملك عبدالله، حالة من التنظيم وحسن الاستقبال، بإشراف ومتابعة المشرف العام على مراكز لقاحات كورونا في تجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور فواز تركستاني.

وقد وثقت "سبق" جانبًا من التنظيم والترتيب الذي يشهده المركز بالمدينة بداية من البوابات الخارجية من خلال تواجد حراس الأمن في استقبال المركبات وتطبيق المواعيد ودخولها إلى المواقف المخصصة للمستفيدين.

يتم اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا ومطبقة فيها التباعد الجسدي بين متلقي اللقاح مع انتشار فرق التطوع الصحي في ترتيب وتنظيم متلقي الجرعة.

ويتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل تلقي الجرعة وتوجه لهم أسئلة للاطمئنان على صحتهم، وبعد ذلك يتوجهون لأخذ اللقاح بكل يسر وسط استقبال وترحيب بهم من قبل طاقم التمريض.

وبعد أخذ اللقاح يجلس متلقو الجرعة لمدة تقارب 10دقائق مع تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات خلال انتظارهم، وعند الخروج يُودّعون بنفس الحفاوة والترحيب لتستقبلهم عربات مخصصة توصلهم إلى مركباتهم.

وعبر عدد من متلقي اللقاح عن عظيم شكرهم وامتنانهم لهذا البلد الكريم ووزارة الصحة ومنسوبي مدينة الملك عبدالله الطبية على حسن التنظيم والاستقبال.

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