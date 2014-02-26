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عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021م إلى 24 فبراير 2021م تحمل على متنها 16,000 بطانية كبيرة و16,000 بطانية صغيرة و16,000 جاكيت كبير و16,000 جاكيت صغير و16,000 كنزة كبيرة و16,000 كنزة صغيرة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021م إلى 24 فبراير 2021م تحمل على متنها 16,000 بطانية كبيرة و16,000 بطانية صغيرة و16,000 جاكيت كبير و16,000 جاكيت صغير و16,000 كنزة كبيرة و16,000 كنزة صغيرة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
04:28 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
05:45 PM

عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021م إلى 24 فبراير 2021م تحمل على متنها 16,000 بطانية كبيرة و16,000 بطانية صغيرة و16,000 جاكيت كبير و16,000 جاكيت صغير و16,000 كنزة كبيرة و16,000 كنزة صغيرة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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