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غدًا.. انطلاق مهرجان الحنيني بعنيزة في نسخته السادسة

يقام بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة

تنطلق غدًا، فعاليات "مهرجان الحنيني" في نسخته السادسة ويستمر لمدة عشرة أيام؛ وذلك في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة.

ويهدف المهرجان الذي يقام بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، إلى دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والتسويق لمنتج الحنيني، كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة المبتكرة من التمر في فصل الشتاء؛ إذ يعـد الحنيني من المنتجات المعروفة بالقصيم بسبب مذاقه الشهي وفوائده الكبيرة كمنتج اقتصادي للأسر المنتجة.

وقال أمين عام الغرفة والمشرف العام على المهرجان عادل يحيى الرشيد: "مهرجان الحنيني" سيسهم في توفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم التي تصل إلى أكثر من 110 أركان لعرض منتج الحنيني وبقية الأكلات الشعبية وعربات الأطعمة، إضافة إلى مشاركة العديد من الدوائر الحكومية والشركات الغذائية في المهرجان عبر مواقع مخصصة لهم في ساحة سوق المسوكف الخارجية.

مهرجان الحنيني عنيزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. انطلاق مهرجان الحنيني بعنيزة في نسخته السادسة
سبق

تنطلق غدًا، فعاليات "مهرجان الحنيني" في نسخته السادسة ويستمر لمدة عشرة أيام؛ وذلك في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة.

ويهدف المهرجان الذي يقام بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، إلى دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والتسويق لمنتج الحنيني، كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة المبتكرة من التمر في فصل الشتاء؛ إذ يعـد الحنيني من المنتجات المعروفة بالقصيم بسبب مذاقه الشهي وفوائده الكبيرة كمنتج اقتصادي للأسر المنتجة.

وقال أمين عام الغرفة والمشرف العام على المهرجان عادل يحيى الرشيد: "مهرجان الحنيني" سيسهم في توفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم التي تصل إلى أكثر من 110 أركان لعرض منتج الحنيني وبقية الأكلات الشعبية وعربات الأطعمة، إضافة إلى مشاركة العديد من الدوائر الحكومية والشركات الغذائية في المهرجان عبر مواقع مخصصة لهم في ساحة سوق المسوكف الخارجية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:11 PM

غدًا.. انطلاق مهرجان الحنيني بعنيزة في نسخته السادسة

يقام بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق غدًا، فعاليات "مهرجان الحنيني" في نسخته السادسة ويستمر لمدة عشرة أيام؛ وذلك في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة.

ويهدف المهرجان الذي يقام بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، إلى دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والتسويق لمنتج الحنيني، كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة المبتكرة من التمر في فصل الشتاء؛ إذ يعـد الحنيني من المنتجات المعروفة بالقصيم بسبب مذاقه الشهي وفوائده الكبيرة كمنتج اقتصادي للأسر المنتجة.

وقال أمين عام الغرفة والمشرف العام على المهرجان عادل يحيى الرشيد: "مهرجان الحنيني" سيسهم في توفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم التي تصل إلى أكثر من 110 أركان لعرض منتج الحنيني وبقية الأكلات الشعبية وعربات الأطعمة، إضافة إلى مشاركة العديد من الدوائر الحكومية والشركات الغذائية في المهرجان عبر مواقع مخصصة لهم في ساحة سوق المسوكف الخارجية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
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