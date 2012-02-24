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وزارة الدفاع تطرح "وظائف شاغرة" على برنامج المساندة الفنية

بقوة الصواريخ الإستراتيجية.. والتقديم إلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر.

وحددت "الدفاع" يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى يوم السبت الموافق 1442/07/22هـ موعداً لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم من خلال الرابط الإلكتروني (https://smftsjobs.mod.gov.sa).

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وزارة الدفاع تطرح "وظائف شاغرة" على برنامج المساندة الفنية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر.

وحددت "الدفاع" يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى يوم السبت الموافق 1442/07/22هـ موعداً لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم من خلال الرابط الإلكتروني (https://smftsjobs.mod.gov.sa).

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:06 PM

وزارة الدفاع تطرح "وظائف شاغرة" على برنامج المساندة الفنية

بقوة الصواريخ الإستراتيجية.. والتقديم إلكتروني

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
5,841

أعلنت وزارة الدفاع توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر.

وحددت "الدفاع" يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى يوم السبت الموافق 1442/07/22هـ موعداً لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم من خلال الرابط الإلكتروني (https://smftsjobs.mod.gov.sa).

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