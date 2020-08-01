شاهد.. الرياح الشديدة تسقط أعمدة الضغط العالي بطريق الشقيق الدرب

المنطقة شهدت أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل

أسقطت العواصف الماطرة التي هبت على محافظة الدرب ومركز الشقيق مجموعة كبيرة من أعمدة الضغط الكهربائي العالي.



وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.