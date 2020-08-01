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شاهد.. الرياح الشديدة تسقط أعمدة الضغط العالي بطريق الشقيق الدرب

المنطقة شهدت أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل

أسقطت العواصف الماطرة التي هبت على محافظة الدرب ومركز الشقيق مجموعة كبيرة من أعمدة الضغط الكهربائي العالي.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الرياح الشديدة تسقط أعمدة الضغط العالي بطريق الشقيق الدرب
سبق

أسقطت العواصف الماطرة التي هبت على محافظة الدرب ومركز الشقيق مجموعة كبيرة من أعمدة الضغط الكهربائي العالي.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:58 PM

شاهد.. الرياح الشديدة تسقط أعمدة الضغط العالي بطريق الشقيق الدرب

المنطقة شهدت أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل

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محمد المواسي - جازان
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627

أسقطت العواصف الماطرة التي هبت على محافظة الدرب ومركز الشقيق مجموعة كبيرة من أعمدة الضغط الكهربائي العالي.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.

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