أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجانها الأضخم "منكم وفيكم"

بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيس الشركة

أطلقت شركة أسواق عبد الله العثيم مهرجانها الأضخم "منكم وفيكم"، بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيس الشركة، والذي تقدم من خلاله تخفيضاتها الكبرى على العديد من الأصناف والمنتجات الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، بأفضل الأسعار، وذلك في جميع فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة التي يبلغ عددها 265 فرعاً.

ويصاحب المهرجان الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع حتى نهاية العام الحالي تقديم آلاف الجوائز القيمة التي تقدر بملايين الريالات، وذلك تقديراً من الشركة لعملائها وتعبيراً عن الامتنان للولاء والدعم المستمر لمسيرة امتدت لأكثر من ٦٥ عاماً.

وتتيح شركة أسواق العثيم للعملاء المشاركة في السحب من خلال تحميل تطبيق برنامج الولاء "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر آبل ستور أو جوجل بلاي؛ حيث توفر الشركة الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل التطبيق والتفعيل الفوري للعضوية، أو التسجيل للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

يذكر أن شركة أسواق عبد الله العثيم تعمل دوماً على تلبية احتياجات عملائها بتوفير مختلف منتجات تجزئة المواد الغذائية بأسعار منافسة من خلال فروعها داخل المملكة، والتي تمثل أكبر سلسلة فروع لتجزئة المواد الغذائية، كما جاء ترتيبها في المركز 65 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والمركز 24 على مستوى الشركات السعودية للعام 2021م، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes Middle East الأمريكية في عددها الصادر في شهر يونيو الماضي.