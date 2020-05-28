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فيديو.. لماذا هربت مذيعة مصرية من الاستوديو وتركت الضيوف؟

أثناء برنامج على الهواء مباشرة

تعرّضت إعلامية مصرية لموقف محرج خلال تقديمها برنامجًا على الهواء مباشرة، وذلك حين دفعها الخوف من أحد الحيوانات إلى الهرب من الاستوديو وترك الضيوف.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": فقد كانت الإعلامية لبنى عسل بفضائية "الحياة" المصرية، تستضيف أحد مدربي الحيوانات وبصحبته قرد صغير.

وأثناء اللقاء على الهواء مباشرة، اقترب منها القرد، فحاولت المذيعة مداعبته واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد، وأصابها الخوف منه فخرجت هاربة من الاستوديو.

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فيديو.. لماذا هربت مذيعة مصرية من الاستوديو وتركت الضيوف؟
سبق

تعرّضت إعلامية مصرية لموقف محرج خلال تقديمها برنامجًا على الهواء مباشرة، وذلك حين دفعها الخوف من أحد الحيوانات إلى الهرب من الاستوديو وترك الضيوف.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": فقد كانت الإعلامية لبنى عسل بفضائية "الحياة" المصرية، تستضيف أحد مدربي الحيوانات وبصحبته قرد صغير.

وأثناء اللقاء على الهواء مباشرة، اقترب منها القرد، فحاولت المذيعة مداعبته واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد، وأصابها الخوف منه فخرجت هاربة من الاستوديو.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:24 PM

فيديو.. لماذا هربت مذيعة مصرية من الاستوديو وتركت الضيوف؟

أثناء برنامج على الهواء مباشرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,770

تعرّضت إعلامية مصرية لموقف محرج خلال تقديمها برنامجًا على الهواء مباشرة، وذلك حين دفعها الخوف من أحد الحيوانات إلى الهرب من الاستوديو وترك الضيوف.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": فقد كانت الإعلامية لبنى عسل بفضائية "الحياة" المصرية، تستضيف أحد مدربي الحيوانات وبصحبته قرد صغير.

وأثناء اللقاء على الهواء مباشرة، اقترب منها القرد، فحاولت المذيعة مداعبته واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد، وأصابها الخوف منه فخرجت هاربة من الاستوديو.

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