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عسير... "تركي بن طلال" يوجه بإنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا

اعتمد خطة العمل بالإمارة خلال فترة تعليق الدوام

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بالعمل وفقًا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، أن متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة تتم عبر القنوات الإلكترونية والتقنية.

وأضاف أنه تم توجيه وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز، بالتواجد وإدارة مناوبات الموظفين ذوي العلاقة طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يشمل المحافظات والمراكز.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية استعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة على توفير كافة الإمكانات والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية؛ للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين والمقيمين العاجلة التي لا تقبل التأجيل من خلال مركز الاتصال بالإمارة، عبر الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب؛ حيث يتم النظر في الطارئ والعاجل منها فقط، وإنجازها في أسرع وقت ممكن عبر قنوات الاتصال التالية:

- سنترال الإمارة: 0172311000
- الفاكس: 0172250816 / 0172240004
- الواتس آب: 0556060925 / 0556060312
- البريد الإلكتروني: help@emartaseer.gov.sa

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير... "تركي بن طلال" يوجه بإنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا
سبق

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بالعمل وفقًا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، أن متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة تتم عبر القنوات الإلكترونية والتقنية.

وأضاف أنه تم توجيه وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز، بالتواجد وإدارة مناوبات الموظفين ذوي العلاقة طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يشمل المحافظات والمراكز.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية استعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة على توفير كافة الإمكانات والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية؛ للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين والمقيمين العاجلة التي لا تقبل التأجيل من خلال مركز الاتصال بالإمارة، عبر الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب؛ حيث يتم النظر في الطارئ والعاجل منها فقط، وإنجازها في أسرع وقت ممكن عبر قنوات الاتصال التالية:

- سنترال الإمارة: 0172311000
- الفاكس: 0172250816 / 0172240004
- الواتس آب: 0556060925 / 0556060312
- البريد الإلكتروني: help@emartaseer.gov.sa

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:24 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:11 PM

عسير... "تركي بن طلال" يوجه بإنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا

اعتمد خطة العمل بالإمارة خلال فترة تعليق الدوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بالعمل وفقًا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، أن متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة تتم عبر القنوات الإلكترونية والتقنية.

وأضاف أنه تم توجيه وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز، بالتواجد وإدارة مناوبات الموظفين ذوي العلاقة طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يشمل المحافظات والمراكز.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية استعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة على توفير كافة الإمكانات والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية؛ للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين والمقيمين العاجلة التي لا تقبل التأجيل من خلال مركز الاتصال بالإمارة، عبر الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتس أب؛ حيث يتم النظر في الطارئ والعاجل منها فقط، وإنجازها في أسرع وقت ممكن عبر قنوات الاتصال التالية:

- سنترال الإمارة: 0172311000
- الفاكس: 0172250816 / 0172240004
- الواتس آب: 0556060925 / 0556060312
- البريد الإلكتروني: help@emartaseer.gov.sa

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