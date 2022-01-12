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تدريبات اللعب من لمستين.. " النصر" يبدأ الاعداد لمواجهة "الفيصلي"

يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراتهم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ضيفهم الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل .

الحصة التدريبية بدأت بتمارين لياقية متنوعة، تبعها تمارين تكتيكية، أعقبها تدريبات اللعب من لمستين.


وفرض مدرب الفريق الأرجنتيني " روسو مدرب على اللاعبين تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب للاطمئنان على الجاهزية الفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تدريبات اللعب من لمستين.. " النصر" يبدأ الاعداد لمواجهة "الفيصلي"
سبق

يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراتهم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ضيفهم الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل .

الحصة التدريبية بدأت بتمارين لياقية متنوعة، تبعها تمارين تكتيكية، أعقبها تدريبات اللعب من لمستين.


وفرض مدرب الفريق الأرجنتيني " روسو مدرب على اللاعبين تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب للاطمئنان على الجاهزية الفنية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:26 PM

تدريبات اللعب من لمستين.. " النصر" يبدأ الاعداد لمواجهة "الفيصلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراتهم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ضيفهم الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل .

الحصة التدريبية بدأت بتمارين لياقية متنوعة، تبعها تمارين تكتيكية، أعقبها تدريبات اللعب من لمستين.


وفرض مدرب الفريق الأرجنتيني " روسو مدرب على اللاعبين تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب للاطمئنان على الجاهزية الفنية.

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