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"كراني": أمطار رعدية مصحوبة بزخات بردية تؤثر على 6 مناطق

قال: نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.. والسيول واردة

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني أن حالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة تؤثر على مكة المكرمة وجازان، وتتحرك حتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.

وقال "كراني"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بأمر الخالق، مزيد من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة (حسب نسبة التوقع) على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ومناطق: جازان وسواحلها، أبها، خميس، عسير، الباحة، ومنطقة المدينة المنورة، وحتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.. والسيول واردة.. راجياً السلامة للجميع.

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"كراني": أمطار رعدية مصحوبة بزخات بردية تؤثر على 6 مناطق
سبق

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني أن حالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة تؤثر على مكة المكرمة وجازان، وتتحرك حتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.

وقال "كراني"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بأمر الخالق، مزيد من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة (حسب نسبة التوقع) على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ومناطق: جازان وسواحلها، أبها، خميس، عسير، الباحة، ومنطقة المدينة المنورة، وحتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.. والسيول واردة.. راجياً السلامة للجميع.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:41 AM

"كراني": أمطار رعدية مصحوبة بزخات بردية تؤثر على 6 مناطق

قال: نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.. والسيول واردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
18,007

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني أن حالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة تؤثر على مكة المكرمة وجازان، وتتحرك حتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.

وقال "كراني"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بأمر الخالق، مزيد من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة (حسب نسبة التوقع) على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ومناطق: جازان وسواحلها، أبها، خميس، عسير، الباحة، ومنطقة المدينة المنورة، وحتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالاً.. والسيول واردة.. راجياً السلامة للجميع.

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