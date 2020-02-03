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شيك من حساب مسؤول.. حرمان موظفين لدى مشغل بـ"مياه جازان" من رواتبهم!

فيما يواصل البعض دعواه القضائية أكدت الإدارة أن المستحقات المالية جرى تسليمها

كشف موظفون لدى مشغل بـ"مياه جازان" لـ"سبق"، أنه تم الصرف لبعض الموظفين مع المشغل، بعد أزمة طويلة تجاوزت سنة كاملة؛ فيما حرم البعض من رواتبهم ولم يجدوا أسماءهم في المسيرات؛ في ظل حاجتهم الماسة لمستحقاتهم.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهاتِ المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغّل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

جازان مياه جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شيك من حساب مسؤول.. حرمان موظفين لدى مشغل بـ"مياه جازان" من رواتبهم!
سبق

كشف موظفون لدى مشغل بـ"مياه جازان" لـ"سبق"، أنه تم الصرف لبعض الموظفين مع المشغل، بعد أزمة طويلة تجاوزت سنة كاملة؛ فيما حرم البعض من رواتبهم ولم يجدوا أسماءهم في المسيرات؛ في ظل حاجتهم الماسة لمستحقاتهم.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهاتِ المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغّل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:56 AM

شيك من حساب مسؤول.. حرمان موظفين لدى مشغل بـ"مياه جازان" من رواتبهم!

فيما يواصل البعض دعواه القضائية أكدت الإدارة أن المستحقات المالية جرى تسليمها

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محمد المواسي - جازان
1
1,682

كشف موظفون لدى مشغل بـ"مياه جازان" لـ"سبق"، أنه تم الصرف لبعض الموظفين مع المشغل، بعد أزمة طويلة تجاوزت سنة كاملة؛ فيما حرم البعض من رواتبهم ولم يجدوا أسماءهم في المسيرات؛ في ظل حاجتهم الماسة لمستحقاتهم.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهاتِ المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغّل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

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